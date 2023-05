Miquel Bordes también se desvincula de Units pel Bàsquet Gandia. Al igual que hizo su compañero y amigo, Salva Gomar, hace unos días, el tesorero deja la junta directiva.

Bordes ha hecho pública una carta de despedida en la que destaca que "ha llegado el momento de decir adiós y cerrar una etapa de 13 años. Recuerdo aquella tarde de un mes de abril de 2011 en la que con una llamada a mis compañeros Mónica, Salva, Ángel y Javi les convencí de emprender este largo camino que han sido todos estos años".

Como todo en la vida, añade Bordes, "ha sido una dura travesía, pero la ilusión y el cariño por este deporte, por este club, lo compensaba todo. Estoy feliz de haber finalizado junto a vosotros, compañeros y hoy amigos, esta aventura".

En su mochila morada, apunta el ya exdirigente, "me llevo el premio de haber conocido y trabajado con personas como Isma Cantó. Cuatro años contigo, codo a codo, disfrutando del baloncesto de base y de los que me llevo tus consejos y tu amistad para siempre. Cómo no, me llevo también la amistad de un loco del baloncesto que, como yo, vivimos este deporte de una manera especial con inquietudes e ilusiones eternas. Christian Crudeli, amigo ¡cuántas locuras hicimos juntos! Nunca olvidaré esos Campus de Pascua a los que conseguimos darles otra dimensión".

Miquel Bordes también tiene palabras de elogio hacia "Raúl García, un profesional de la comunicación, mejor persona y ahora mi amigo. Han sido cinco años increíbles, hemos llenado un saco con un millón de alegrías y cuatro penas de las que nos hemos echado unas risas y, como bien sabes, siempre marcando tendencia".

Al resto de sus compañeros de directiva, Toni, Jesús, Jaime, Javi Ripoll, Juanma y Luis, "vuestra llegada ha sido un soplo de aire fresco al club, sois el impulso que Units pel Bàsquet Gandia necesita".

Bordes invita a que "los que están y los que llegan sigan trabajando porque el premio está ahí, cerca, ya casi lo podéis tocar, sé que queda muy poco. Ha sido un honor haber trabajado con vosotros y haber tenido la oportunidad de conoceros. Sabéis que siempre me vais a tener para lo que necesitéis.

Y, por último, "dar gracias a mi familia porque sin vosotros nunca hubiese empezado este viaje. Gracias por vuestro apoyo todos estos años, por consentir que os robara tantas horas para dedicárselas a mi otra pasión, el baloncesto. Gracias. Hasta siempre, Units Pel Bàsquet.¡Nos vemos en las canchas!