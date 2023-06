¿Conoce alguien de la Font que no le haya votado?

Sí, claro que conozco, pero intento llevarme bien con todos. Había 2.938 vecinos y vecinas en el censo electoral, han participado unas 2.100, de los que nos ha apoyado el 72,5%. Si se toma el censo total de empadronados en el municipio nos ha votado más del 52%, lo que significa que más de la mitad del pueblo nos ha apoyado. Creo que es algo positivo y demuestra que somos personas muy próximas. Ahí están los resultados: nos han apoyado 1.546 personas en las municipales, mientras que en las autonómicas el PSOE ha recibido 784 votos, por lo que una parte muy importante del voto de otras opciones políticas han venido a nosotros. Eso significa que no se mira al partido sino al equipo y el trabajo.

Algo que es más complicado cuando, encima, ya son dos legislaturas gobernando, con su consiguiente desgaste.

Está claro que gestionar es lo que más desgasta porque hay personas que se pueden molestar si no cumples sus expectativas. Pero nuestra mentalidad siempre es que hay que ser igual con todo el mundo, sin amiguismos. Puede ser que así se pierda algo por el camino pero creo que en el conjunto de la sociedad se valora que no hayas hecho nada por favorecer a alguien concreto.

Y todo eso sin fotos y vídeos en las redes sociales.

Es que yo no soy así, no puedo hacer algo que no me nace. Soy muy de pisar la calle. No hace falta hacer esa macropublicidad, sobre todo en pueblos, donde tienes esa capacidad de estar tan cerca del vecindario. Yo voy mucho por la calle, me gusta, y si veo que hay un agujero en una calzada o acera le hago yo la foto, no me la hago a mí mismo, y aviso para que se arregle. La mejor publicidad es que si alguien tiene un problema se lo arreglamos, y eso los vecinos lo ven y lo valoran.

Además, con un alcalde que tiene su propio trabajo. ¿Cómo se organiza para atender las cuestiones municipales?

Mis horas de atención al público son los martes por la tarde y los jueves por la mañana. Además, voy cada mañana a las 8 a hacer gestiones por teléfono hasta la hora de entrar a mi trabajo en Gandia. Luego, por la tarde, cuando salgo a las 19 o 19.30 horas, atiendo otra vez el ayuntamiento. Y los sábados y domingos sin parar. Los jueves acabo en el ayuntamiento a las 15 horas y a las 16 entro al trabajo en Gandia. Así que me traigo la comida para poder llegar a tiempo. Pero es algo que me gusta y el día que crea que no lo pueda cumplir seré el primero en irme. Si no puedo estar al cien por cien no hará falta que nadie me lo diga.

Igual es pronto pero, ¿será su última legislatura?

A día de hoy digo que no, porque tengo mucha ilusión por trabajar y muchos proyectos en la cabeza pero habrá que ver cómo avanza la legislatura, aunque yo estoy muy a gusto. Es verdad que siempre puede haber circunstancias de gestión o familiares que te pueden hacer cambiar de opinión. Nadie se esperaba, por ejemplo, una pandemia.

Está claro que usted es un valor importante para el PSPV. ¿No le han ofrecido nunca un cargo orgánico o en una administración superior?

No me lo han ofrecido pero la verdad es que yo tampoco he dejado que me lo ofrecieran. Yo siempre digo que cuenten conmigo, pero no me pidáis más porque no puedo más. Al final acepté entrar en la ejecutiva comarcal del PSPV porque me lo pidieron pero yo si estoy en algún lugar es para estar al cien por cien y hoy en día no tengo más capacidad con todo lo que gestiono. Estoy en la junta de Moros i Cristians, en mi comparsa, estoy en Cabuts Teatre y debería tener tiempo para la familia y los amigos pero los tengo abandonados.