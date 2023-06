El pequeño municipio de Llocnou de Sant Jeroni se ha despertado conmocionado tras la repentina muerte de quien fue alcalde de la localidad durante tres legislaturas consecutivas. Salvador Alarcó Belmar, de 61 años, se encontraba en la tarde de ayer en el colegio de Bellús, donde ejercía como uno de los responsables del centro, cuando se sintió mal, posiblemente a causa de un infarto que resultó fulminante.

Alarcó, que en la primera legislatura se presentó como independiente y después por las siglas del Bloc, seguía participando junto a sus compañeros en la vida política local, pero en un segundo plano porque su vocación, de toda la vida, era la docencia. En esta campaña electoral estuvo respaldando la candidatura de Compromís.

Hombre tranquilo, de una educación exquisita, noble y siempre claro en sus planteamientos, Salvador Alarcó siempre irradió tolerancia y respeto. En su periodo al frente del Ayuntamiento de Llocnou tuvo que lidiar con la que sin duda fue la mayor obra que afectó a este municipio, que no es otra que la conversión en la autovía CV-60 lo que antes era la carretera de Albaida. Durante esos trabajos exigió a la Generalitat Valenciana garantías para el tránsito de personas, dado que en algunos momentos se cortaron los accesos a la localidad.

La hora del funeral todavía no se ha revelado.

Comunicado de dolor en Compromís

Compromís per Llocnou ha expresado su dolor por esta triste noticia en un sentido y emotivo mensale: "Hui la vida ens ha colpejat durament. Amb un colp baix d'eixos que fan mal, que mai ens esperem, que es fan difícils de superar. Ha faltat sobtadament el nostre Salva, Salvador Alarcó. Massa prompte, com se'n van els bons. Sempre massa prompte. Calladament, discret, sense soroll. Així com era, llevant-li massa sovint importància a la seua etapa com a alcalde del nostre poble, que va governar durant tres legislatures. Sempre per Llocnou. Sense cap altre interés. Sols la voluntat de servici i el desig d'un poble tranquil i millor. I ho ha fet al lloc on va ser més feliç, al que va dedicar la seua vida en cos i ànima. L'escola. Salva, resseguirem el teu estel. Cercarem els teus anhels per aconseguir fer del nostre un poble més digne i més habitable. Allà on estigues, amic, company, Alcalde, MESTRE, una forta abraçada, Salva! T'estimem i et recordarem"