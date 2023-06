Miquel Soler, pilotari d'Oliva y del club de pilota local, i el seu company Arnau Verdú, del CPV Alcàntera-Càrcer, s'han proclamat campions del XVII Circuit sub23 de Raspall Masculí-Trofeu Fundación Trinidad Alfonso.

Els dos pilotaris van derrotar al trio de Raúl, Ferrando i Vallés, tots tres del CPV Quatretonda, per 25-20 en la final que es va jugar este dijous al Trinquet Municipal de Bellreguard. Una partida molt disputada en la qual el trio va tindre opcions quan guanyava per 20-15 però no van encertar propiciant la remuntada de la parella.

Esta mateix partida va ser l'última de la fase de grups o classificació, es va disputar dimecres de la setmana passada a Guadassuar i va acabar amb el mateix resultat.

En qualsevol cas, Miquel Soler i Arnau Verdú han estat els grans dominadors del XVII Circuit sub23 de Raspall Masculí-Trofeu Fundación Trinidad Alfonso en guanyar absolutament totes les partides.