El Trinquet Ciscar de Piles obri este divendres la segona jornada de la lligueta de quarts de final del XXXVII Campionat Individual de raspall–Trofeu president de la Generalitat Valenciana. A les 18.30 hores, Iván s’enfrontarà a Vicent en un duel amb diferent urgències. El resultat de la jornada inicial obliga a Vicent a guanyar, mentre que Iván pot encarar la partida amb menys pressió gràcies a la victòria que va aconseguir. Tot açò es podrà seguir en directe a través de Proximia TV.

La primera jornada va deixar el triomf d’Iván sobre Salelles II per 25-15. Un resultat amb el qual el d’Ontinyent afronta la segona jornada amb menys perill per tropesar. Si Iván aconsegeuix la victòria, no voldria dir que estiguera classificat per a les semifinals, encara que estaria prou a prop.

En cas contrari, Vicent necessita véncer perquè una derrota li complicaria molt el camí cap a les semifinals. La derrota en la primera data amb Murcianet per 25 per cap deixa al de Xeraco en una situació crítica sens quasi marge d’opcions. Un triomf sobre Iván significaria que el de la Safor arribaria a la tercera jornada depenent de si mateix.

Tanmateix, si Vicent perd, tampoc estaria descartat per a les ‘semis’, encara que ho tindria motl difícil perquè necessitaria una carambola. A més la diferència en el marcador contra Murcianet l’obliga an saber jugar també en el resultat, ja que en cas d’empat a punts, el coeficient de tantejos serà definitori per a repartir els bitllets classificatoris al grup B. Un factor que també es tindria en compte en cas de gunayar, ja que també hi hauria una probabilitat d’un triple empat.

Tot açò es descobrirà este dissabte quan Salelles II i Murcianet es vegen les cares al trinquet de La Llosa de Ranes. En cas de caure contra Iván, Vicent necessitaria que Salelles II isquera vencedor contra Murcianet per tal de buscar el triple empat en la jornada final per a accedir a les semifinals.

Al grup A, Moltó s’enfrontarà este diumenge amb Vercher a Dénia, mentre que Tonet IV es batrà este dimarts dia 6 de juny amb Marrahí a Oliva.

Pel que fa a l'activitat ordinaria en la comarca de la Safor, este dissabte a Bellreguard juguen primer Diari i Sanchis & Miquel i Momparler i després Montaner i Brisca & Badenes i Lorja. Diumenge, també a Bellreguard, Joan i Rafa & Vicent i Peiró i, a continuació, Ximo i Ricardet & Rafa i Bossio.

Dilluns dia 5 al Trinquet de Xeraco, Ramon i Ferrando & Raúl i Verdú y, en professionals Ian i Canari & Badenes i Raúl.