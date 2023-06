Quique Llopis Doménech inicia la temporada al aire libre en el Miting Iberoamericano de Huelva, que se disputa el martes, 6 de junio. El atleta de Bellreguard correrá los 110 metros vallas.

Se trata de la primera competición de Llopis tres meses después de aquella fatal caída en el Campeonato de Europa de pista cubierta en Turquía el día 5 del mes de marzo pasado. Noventa días después de aquel incidente en la final europea de los 60 metros vallas, el deportista internacional volverá a correr.

El campeón de España y plusmarquista nacional absoluto de los 60 vallas empezó su recuperación quince días después del incidente y ha ido incrementando el plan de preparación. Está en perfectas condiciones y preparado para volver a competir.

Esta misma semana ha declarado a Levante-EMV que "me encuentro bien, muy bien. Hemos comenzado la temporada un poco más tarde por el periodo de recuperación tras la caída y ahora estamos en una fase de carga de trabajo físico, pero todo va muy bien. Estoy en la forma en la que debo estar y las sensaciones son muy buenas".

Añade el vallista que "en la competición del martes en Huelva espero encontrarme bien, a gusto sobre la pista, empezar a tener buenas sensaciones. No he pensado en niguna marca porque no sé como me pillará ese día. A lo mejor estoy más cansado por el volumen de entrenamientos que llevo. Ese día a correr a tope y ya está".