El Poliesportiu Municipal de Tavernes de la Valldigna va acollir aquest dimarts la penúltima Trobada de Pilota a l’Escola de 2023, dins del programa de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de l’Esport, on participen alumnes de Primària. Aquesta va ser l’última de les Trobades que es disputa a la província de València abans de la finalització del curs.

Tavernes de la Valldigna va estrenar-se com a seu d’una Trobada de Pilota a l’Escola de Primària amb la participació de prop de 500 xiquets i xiquetes de 4t curs de centres educatius de les comarques de la Safor, la Ribera Alta i la Marina Alta, que foren els i les protagonistes de la jornada.

El matí de pilota i diversió, amb partides de raspall i tallers de guants entre altres, va començar a les 9:15h, amb la participació de 15 centres de les poblacions de Tavernes de la Valldigna, Albalat de la Ribera, Alzira, la Font d'en Carròs, Gandia, Llocnou de Sant Jeroni, Pego i Xeresa.

La jornada, prevista en un principi per al 23 de maig, va estar suspesa pel temporal de pluja que hi havia a la Comunitat Valenciana en eixos dies. En aquesta ocasió, el matí va transcórrer amb un sol de justícia, en una sessió que va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, representat per la seua regidora d’Esports en funcions, Lara Romero; el primer tinent d’alcalde, Josep Llàcer; i la regidora d’educació, Fina Vercher. Tots ells estigueren acompanyats pel Coordinador de Pilota de la Generalitat Valenciana, Salva Escrivà, i la jugadora professional de la localitat Júlia Andrada.

Els centres participants a la Trobada de Pilota a l’Escola de Primària de Tavernes de la Valldigna van ser San José Patronato de Tavernes de la Valldigna, CEIP Sant Antoni de Pàdua de Xeresa, CEIP Sant Miquel de Tavernes de la Valldigna, CEIP Montdúver de Gandia, CEIP Les Foies de Gandia – el Grau, CEIP Magraner de Tavernes de la Valldigna, CRA Riu Vernissa de Llocnou de Sant Jeroni, CEIP Alfandec de Tavernes de la Valldigna, CEIP Vall de la Casella d'Alzira, San José Fundación Educativa Madre Micaela Hhdc de Tavernes de la Valldigna, CEIP Francesc Carròs la Font d'en Carròs, CEIP Ausiàs March d'Albalat de la Ribera, CEIP Divina Aurora de Tavernes de la Valldigna, CEIP Carolina Sala de Pego, Colegio Los Naranjos de Gandia