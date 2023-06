La solemnitat del Corpus Christi, en la seua processó de la vesprada, té un primer moment on la fantasia convoca danses, música, figures estranyes com els nanos i gegants, aplecs de portadors de grans ciris o representacions simbòliques sobre la lluita entre els vicis i la virtut. Una desfilada tan plena de color i ritme, anuncia l’arribada de la Custòdia amb la forma eucarística del Cos de Crist, envoltada de cants, pregàries i encens aromàtic, i amb la companyia de molts fidels que encerclen el llarg pomell dels xiquets i xiquetes de Primera Comunió. Per uns instants, carrers i places semblen transformar-se en les naus d’una pública catedral, com un signe d’una realitat que va més enllà de l’aparença quotidiana de la ciutat.

La festa litúrgica del Corpus Christi té el seu origen en alguns corrents espirituals de principis del XIII en ambients seglars i conventuals de la ciutat de Lieja, a l’actual Bèlgica, quan ja la cultura i la forma de viure urbana estava canviant també l’expressió espiritual de la fe cristiana. En aquells cercles pietosos, sobretot de dones, s’hi practicava la visita al Santíssim conservat en el sagrari i la comunió espiritual, de tal manera que la diòcesi de Lieja va ser la primera església a celebrar la solemnitat del Corpus Christi, ja en 1246. El papa Urbà IV, que fou ardiaca de l’esmentada ciutat, va aprovar la festa del Corpus, en 1264, i va encarregar alguns dels textos de la seua missa a sant Tomàs d’Aquino. El papa Joan XXII, en 1317, va estendre la festa a tota la cristiandat. La processó, celebrada immediatament després de la missa, només serà obligatòria al segle XV. El sentit de la processó no era altre que fer present l’Eucaristia en l’espai públic, donar testimoni de la fe del poble i, com en tota manifestació itinerant, fer visible que el camí conduïx a l’encontre definitiu amb Déu.

La devoció eucarística, amb elements de religiositat popular, va ser molt important en tot l’Occident cristià des del segle XIII. S’hi estenien crèdulament llegendes i miracles que, tot i la seua escassa fonamentació teològica, contribuïen a difondre la devoció a l’Eucaristia, també contra algunes poques actituds individuals que negaven la presència real de Crist en el sagrament o s’acollien a la radical maldat de la matèria, defensada pels càtars, que no podia ser apta per a fer present el Cos del Senyor. També a València, en temps de la conquesta cristiana, algun miracle, com el dels corporals de Llutxent, animaven en la lluita als guerrers cristians com un senyal de victòria segura. Encara, a l’ermita de Santa Anna de Gandia, uns panells de ceràmica del segle XVIII, de bona factura i delicat dibuix, continuen fent memòria d’aquell miracle de Llutxent que va enfortir als nostres avantpassats.

A la ciutat de València, la festa i la processó ja van ser celebrades en 1355. Des de ben enjorn, la processó va tindre un desenvolupament molt gran, tal com va ser descrita pels cronistes. Tota la ciutat es constituïa en processó, com una representació de l’ordre estamental, considerat com a natural, de tal manera que l’estabilitat institucional podia perfectament funcionar com una terrenal aproximació a l’ordre de la litúrgia celestial. Més encara quan, des de 1506, com en tota la Corona d’Aragó, la processó es va separar de la missa i va fer-se a la vesprada, l’autonomia de la processó, sobretot en l’època barroca, va arribar a un grau de complexitat tan gran que les descripcions més detallades a penes poden donar una idea aproximada d’aquella excepcional manifestació pública de fe barrejada amb elements de diversa procedència cultural, teològica i també d’aportacions festives de caràcter popular.

A Gandia, la recuperació d’alguns elements de cultura popular en la processó del Corpus és molt recent. En una efemèride tan important com el Congrés Eucarístic i Marià, celebrat en 1947, la festa del Corpus no ver esmentada entre les seues conclusions, mentre s’hi tornaven a recomanar algunes de les devocions eucarístiques en bona part procedents del segle XIX. Evidentment la processó del Corpus seguia tenint la seua notòria importància, celebrada solemnement en cada una de les seues estacions o moments de pregària i adoració al llarg del trajecte processional, tan sols assenyalat per la murta escampada prèviament i els domassos dels balcons de moltes cases. El format de l’actual processó, d’evident inspiració en la de València, és ben conegut gràcies a les publicacions de Josep Enric Gonga i Vicent Pellicer i Rocher, a més de les aportacions dels grups de danses i música que l’acompanyen.

La religiositat popular, pel seu caràcter de relació immediata amb un espai i un temps propis, té especials dificultats per a la seua transposició a una altra situació espacio-temporal. En un context diferent el seu significat real va buidant-se, totalment o parcialment, i només en queden, a tot estirar, les formes exteriors. El que era percebut de manera immediata, ara necessita ser explicat, tant en el seu verdader sentit com en el context que va ajudar a configurar-lo. La religiositat popular i la litúrgia no són excloents, però cadascuna té el seu lloc i la seua funció. Tornar a l’origen de la festa del Corpus és ben important per a entendre millor el sentit de la celebració, més enllà de les adherències que la tradició i els costums han anat afegint a l’expressió de la fe en l’Eucaristia.