Aunque se desconoce el contenido de las conversaciones entre socialistas y nacionalistas sobre el pacto de gobierno ya sabemos sin ninguna duda que finalmente habrá acuerdo.

La frase anterior representa todo lo que los votantes, recién llegados de las urnas, probablemente no merecen, al menos los de Gandia: la vuelta a la opacidad política recubierta con el celofán de la transparencia y a la administración arbitraria del lenguaje. Digo esto no porque el secretismo sobre ciertos temas sensibles no deba existir en la política (al contrario, la transparencia total sería insufrible y peligrosa) sino porque unas negociaciones poselectorales entre partidos de ámbito municipal no forman parte de esos supuestos que hay que manejar con cautela y discreción. Sabemos que habrá pacto, pero no sabemos nada más, y parece que nos tendremos que conformar con eso, ahora que hemos vuelto a ocupar los asientos del gallinero.

Habría sido un rasgo de madurez democrática que, con respecto al pacto, socialistas y nacionalistas hubiesen presentado abiertamente sus posiciones de partida, más aún cuando llevan ocho años proclamándose incondicionales de la transparencia y gobernando juntos. Pero parece que entre los privilegios de clase que todos los partidos se conceden a sí mismos se encuentra el de revestir situaciones corrientes y molientes, de una pompa y circunstancia enigmática, un poco ridícula, a la menor ocasión. El resultado de esa refinada costumbre han sido las especulaciones, las declaraciones retóricas y las noticias de medio pelo que hemos sufrido desde la noche electoral con respecto al pacto, o más exactamente sobre la prolongación del pacto. Todo eso no ocurre por necesidad sino porque en una negociación política nadie quiere revelar ni sus intenciones ni sus concesiones mientras pueda y en Gandia parece que se puede. La pregunta pendiente es si los ciudadanos teníamos derecho a conocer las propuestas previas de dos partidos políticos de una ciudad de 75.000 habitantes que negocian un acuerdo de gobierno o debemos dar por buenos y benéficos los misterios sagrados que aún lo rodean, como si no estuviésemos ante la reedición de una coalición municipal sino ante la Conferencia de Yalta.

A dos semanas ya del 28-M, la cuestión no se presta a muchas dudas. En primer lugar, porque una negociación de ese tipo es consecuencia del resultado electoral, no un acto privado entre partidos, como es una obligación política presentarla con la «luz y taquígrafos» de la que siempre alardean antes de fundir los plomos.

En segundo lugar, porque el pacto podría haberse resuelto, como mucho, en un par de días, teniendo en cuenta que el bipartito existe desde 2015 y solo necesitaba adecuarse a los últimos resultados electorales.

En tercer lugar, porque los partidos no pueden ampararse en la ley del silencio cuando de sus decisiones se deriva un reajuste del poder local y un ejecutivo que gobernará durante los próximos cuatro años.

En cuarto lugar, porque plantear políticas de hechos consumados es la peor pedagogía que pueda imaginarse en esta gran época en la que no se sabe por qué ocurren las cosas y, en quinto lugar, por razones, simplemente, estéticas, considerando lo que nos prometían los partidos hace apenas dos semanas, cuando les caíamos tan bien.

El problema del secretismo del pacto es que ha excedido sus propios límites y empieza a convertirse en simple desinformación. Compromís, por ejemplo, convocó el martes una asamblea de la que no informó a los medios de comunicación y cuyas conclusiones se desconocen, como si la cuestión no fuese de interés público, especialmente para los votantes de ese partido, y en el PSOE salvo la idea obvia de ajustar el pacto a su holgada victoria tampoco han soltado prenda. De manera que hasta ahora nos hemos tenido que conformar con un puñado de informaciones escasas y contradictorias que había que coger con pinzas o leer dos veces, como la exigencia de los nacionalistas, según informaba este diario, de que «se visibilice claramente que en este gobierno habrá dos partidos con sensibilidades, objetivos diferentes pero que suman fuerzas para mantener políticas progresistas». Sí, que se visibilice bien, y ya puestos que el futuro gobierno cree una Dirección General la Visibilidad, que es lo que más necesitamos. Con estas historietas hemos tenido que ir tirando mientras las misteriosas «comisiones negociadoras» disputaban esta o aquella concejalía, un asesor más o menos o quién sabe qué, porque no tenemos ni idea.

Menos mal que el vacío informativo sobre el pacto se ha llenado con las noticias que realmente le interesan a la gente: el Concurso Nacional de Fideuà, el esperado regreso de los sexagenarios «Chicos de la bahía» y el nombramiento de la camarera mayor de no sé qué hermandad flagelante. Mientras tanto, los de Yalta, en secreto, deliberan.