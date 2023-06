Todos los focos, ahora mismo, están puestos en Compromís. La formación que ha ostentado la alcaldía los últimos doce años quiere jugar la baza de que su posicionamiento es clave para decantar la balanza hacia el PP, ganador de las elecciones y que cuenta con ocho ediles, o hacia un pacto de los partidos de la izquierda, una opción en la que, presumiblemente, la socialista Lara Romero sería alcaldesa. Por eso, tras una reunión de la ejecutiva y dos asambleas no ha querido concretar sus intenciones.

La noche del jueves, el partido reunía a su militancia por segunda vez en una semana y, tras dos horas de debate, se decidía, por unanimidad, dar luz verde a negociar posibles pactos. Posteriormente el partido dio forma a este posicionamiento asegurando que su intención es sentarse con «todas las que nos lo pidan» sin ningún tipo de veto a las fuerzas que tendrán representación municipal.

Así, según ha podido saber Levante-EMV, Compromís ya tiene concertada una cita para abrir conversaciones con el PP, única formación que, según señalan desde la dirección valencianista, les ha contactado hasta ahora por los cauces oficiales.

Eva Palomares, candidata a la alcaldía de los populares, ha confirmado este inminente encuentro y ha explicado que la intención en esa toma de contacto con Compromís es «escucharnos». La portavoz popular esconde sus cartas al ser preguntada sobre qué va a ofrecer a una formación que no solo es antagónica a nivel ideológico, sino de la que ha sido azote a lo largo de las tres últimas legislaturas. «Queremos ser discretos, lo primero que debemos hacer es escucharnos». A Palomares le parece «muy responsable y acertado» que Compromís no se cierre a explorar cualquier situación con la formación popular, a diferencia tanto del PSPV, que, en palabras de su candidata, Lara Romero, asegura que si está en su mano evitará un gobierno del PP, y de EUPV, que va por el mismo camino.

Palomares asegura que no se cierra a hablar con ningún partido pero aclara que esas posibles reuniones «con el PSPV y EUPV no será en los mismos términos que con Compromís».

La dirección nacionalista es consciente que su pacto natural sería con los socialistas y EUPV, pero este acercamiento a los populares puede tener una doble lectura: por una parte una intención real de favorecer un gobierno conservador o una medida de presión para que los socialistas muevan ficha y reconozcan la importancia de contar con los votos de Compromís.

Internatmente, en el partido reconocen que existen ciertas reticencias y malestar con los socialistas por los ataques recibidos por parte de algunos de los miembros del equipo de Romero durante la campaña electoral.

Desde Compromís, además, consideran que debe la candidata a la alcaldía quien contacte con ellos para abrir conversaciones, algo que, según afirman desde la formación nacionalista no ha ocurrido por los cauces oficiales, aunque ha habido contactos informales.

Los nacionalistas aseguran, en todo caso, que cualquier propuesta que salga de las negociaciones tendrá que ser refrendada por la asamblea, a la que emplaza el próximo 16 de junio, es decir, horas antes de la investidura.

Gandia y Daimús avanzan en los pactos entre PSPV y Compromís

Daimús está cada vez más cerca de tener un gobierno que no sea del PP, 32 años después. Compromís, que logró 5 ediles, y PSPV, que consiguió 1, están cerca de cerrar un acuerdo para formar ejecutivo. Ambas han mostrado muy buena sintonía desde la misma noche de las elecciones cuando se conocieron los resultados. Aunque no está cerrado al cien por cien, las fuentes consultadas por Levante-EMV apuntan a que todo avanza de forma positiva y podría haber anuncio en breve. En la capital comarcal, Gandia, todo hace indicar que el socialista José Manuel Prieto será alcalde con el apoyo de 14 concejales, es decir, los 12 que sacó su formación y los 2 de Més Gandia. Si no hay ninguna sorpresa se volverá a reeditar el Govern del Serpis. Los detalles se están cerrando en reuniones durante estos días, y los representantes de ambos partidos esperan alcanzar un acuerdo el próximo lunes.