Radio Gandia celebra su 90 aniversario y parodiando a Anthony Hopkins en la película Conoces a Joe Black, diré que «90 años son apenas un suspiro», pero lo cierto es que dicha efeméride convoca en muchos de nosotros el recuerdo de otros tiempos.

La radio, más entonces que ahora, eran las voces que nos rescataban de cierta soledad y nos acompañaban en todos los momentos de nuestras vidas, fueran estos tristes o alegres. En ese sentido la radio era nuestra compañera fiel.

En mi caso, como he advertido, me trasporta a una Gandia en blanco y negro, de ducha semanal, puchero los domingos y misa dominical. Rescato de esa radio sus seriales vespertinos que algunas veces compartía con mi madre y de entre ellos recuerdo en especial a «Un caballero de Jamaica». Destacar los programas musicales de canciones dedicadas a las personas queridas. Guardo en un rincón especial de mi memoria los bailes que mis padres efectuaban, incluso en la cocina, cuando la canción dedicada era Luna de miel, cantada, cómo no, por Gloria Laso. Ello aún hoy en día me llena de nostalgia.

Eran otros tiempos y por lo tanto era otra radio. Todos los días y a las 12 de mediodía todo se detenía tras una señal horaria para celebrar el Ángelus, o sea la anunciación a María. Era también la radio de los concursos, de Ustedes son formidables, de la operación Plus Ultra que tantas lágrimas arrancaba a todas las amas de casa.

Reseñar que Radio Gandia ha gozado de grandes profesionales. Cómo no recordar al gran Luis del Val, a mi inefable Antonio Capó, pero por encima de su objetiva valía, en mi caso recuerdo con un especial afecto a Mila Monrabal. Su partida me generó un dolor intenso, nunca le agradecí que me abriera los micrófonos de Radio Gandia cuando la presión política arreciaba. Siempre me recibía con su sonrisa de tímida confesa y con su inseparable cigarrillo que manchaba su boquilla de una tierna soledad. Siento que sigo en deuda con ella.

He de nombrar por justicia y por cercanía personal a Miguel Ángel Picornell y a Manolo Varó, grandes profesiones relacionados con el mundo del deporte en la radio, que la recién nacida Canal 9 por entonces hurtó a la emisora. No me olvido de Modesto Ferrer, Puri Naya y más recientemente Marina Vallés. Seguramente me dejo a muchas personas pero no pretendo hacer un listado exhaustivo.

La radio ha resistido el embate del mundo visual, de la televisión en particular. Ello ha sido porque ha sabido encontrar su lugar, sigue convocándonos por su inmediatez, nos informa y nos forma y, sobre todo, es el reino indiscutible de la palabra, ¡qué maravilla!

Radio Gandia sigue disfrutando de grandes profesionales, citaré a Daniel Ardid, Marc Oliva, Enrique Bodí y Ana Llopis. Con ellos tiene el futuro asegurado. Han logrado con su estilo amable y alegre que muchos nos enganchemos de nuevo con la radio.

Por circunstancias personales me veo obligado a comer solo los mediodías y confieso que me siento muy bien acompañado por ellos. Repito, magníficos profesionales que me convocan con sus voces y la palabra, lo que constituye la magia y encanto de la radio.

Felicidades a Radio Gandia por sus 90 años de vida y gracias a sus profesionales por acompañarnos y ayudarnos con sus voces en este magnífico devenir que es la vida.

¡Gracias de todo corazón!