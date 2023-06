La plaça de l’escriptor Rafael Chirbes va acollir la 23a Festa de l’Esport de Tavernes, un esdeveniment organitzat per la regidoria d’Esports per tal de fer un reconeixement públic als i les esportistes de la ciutat més destacats durant la present temporada, un guardó que alhora reconeix el treball, esforç i dedicació de tots els clubs i associacions esportives de Tavernes. L’acte, presentat pel periodista valler Xavier Alberola, va reunir a més de 300 persones.

En esta edició s’ha guardonat a més de 110 esportistes dels diferents clubs esportius vallers com a reconeixement al seu esforç i valors mostrats durant la temporada com el respecte, la companyonia o la superació.

Entre els guardons cal destacar les onze mencions honorífiques als esportistes i equips que han aconseguit grans èxits en competicions autonòmiques o estatals. En ells trobem a la Penya 04 Ferracost de futbol de penyes, que s’han proclamat subcampions d’Espanya en el campionat CODA a Saragossa i repeteixen com a campions en la divisió d’honor d’AFES. També es va concedir als equips Cadet A, Aleví B i Benjamí A de la UE Tavernes per proclamar-se campions de les seues respectives lligues, i a l’Aleví C pel seu subcampionat.

Així mateix, també van obtindre una menció honorífica els equips Aleví Masculí, Aleví Femení (a més de subcampiones autonòmiques) i l’Infantil Femení del CB Tavernes per proclamar-se campions en la seua lliga.

A nivell individual, van ser reconeguts amb una menció honorífica el jove atleta Vicent Ferreres, campió autonòmic i subcampió d’Espanya de proves combinades (tanques, longitud i alçada), Pascual Mares, per proclamar-se campió d’Espanya d’halterofília en categoria Master, i a Juan Emilio Moreno, subcampió d’Espanya i campió per equips en tir olímpic.

Per tancar la Festa de l’Esport, es van fer entrega de les tres nominacions especials de l’edició del 2023. La primera d’elles dirigida a Laura Estarlich, una de les esportistes amb més projecció de Tavernes i recentment proclamada medalla de bronze en el Mundial Júnior de kick-boxing, èxit que es suma als seus repetits campionats d’Espanya i autonòmics.

La segona nominació especial va ser per a Bernardo Jareño, atleta amb molta experiència que ha aconseguit fa poc el subcampionat del món de duatló en la seua categoria.

L’última menció especial va ser per al Tavernes Rugby Club, un club amb vora 90 anys d’història i que atresora grans èxits com el subcampionat d’Espanya en l’any 1942, a més de ser un club referent en la formació de joves jugadors. El moment més emotiu de la vesprada va arribar quan l’exjugador Juan Alberola, de 99 anys, va pujar també a recollir el premi en memòria de tota la plantilla que va disputar la mítica eliminatòria contra el Santboi UE.

L’alcalde Sergi González i la regidora d’Esports, Lara Romero, van felicitar públicament a tots i cadascun dels i les esportistes dels clubs vallers pels èxits esportius i per portar amb orgull i humilitat el nom de Tavernes en cada competició, cursa o partit.

També va destacar el treball de la Regidoria d’Esports en l’organització un any més de la festa que tanca la temporada esportiva, i de l’alumnat i professorat del taller d’ocupació ‘Millorem l’entorn de Tavernes V’ per la magnífica ornamentació floral i l’adequació de l’espai que van fer lluir encara més la gala.