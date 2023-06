El poeta i narrador valencià Josep Piera ha rebut aquest dilluns a la nit el 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural, en reconeixement a la seva trajectòria literària, en un acte en què ha reivindicat la seva terra, especialment el paratge de la Drova, el seu "lloc al món".

En un Palau de la Música ple i que l'ha rebut dret, Piera, que ha improvisat el seu discurs, no ha amagat que se sentia aclaparat per tot el que vivia, després d'escoltar una glossa del també poeta Manuel Forcano, que ha dit d'ell que ha "exercit un mestre indiscutible sobre diverses generacions de poetes i de lectors, perquè la seva escriptura no és sinó un immens acte d'amor".

Per a Forcano, Josep Piera "ha sabut fer-se amant de tots els seus lectors. I és per això que avui rep, merescudament, aquest premi d'Honor".

En el seu discurs, l'escriptor ha mostrat el seu amor per la vall de la Drova, on té una casa, des de les finestres de la qual veu les muntanyes que hi ha.

Món dels sentits, vella vall feta de somnis, com proclama al poema "La Drova", que ha llegit, però, no té temples com altres valls gregues que tant ha visitat i tant estima.

"Cadascú té la seva vall, el seu lloc al món i la meva és la Drova. Vaig decidir que si la Drova era una Grècia sense temples, l'únic temple que li podia donar jo eren les paraules".

Als 76 anys, Josep Piera, fill d'un poble inexistent, en néixer el 1947 a Beniopa, actualment absorbit per Gandia, ha estat distingit per la seva "extraordinària trajectòria literària, creant un escenari mític a les muntanyes de la Safor", així com per la seva "persistent" defensa de la llengua catalana i el seu vessant cívic. També, pel seu "paper articulador i pont entre diversos col·lectius".

Home compromès més que militant, segons li agrada dir, es va iniciar en la poesia en castellà fins que va descobrir que en la llengua que parlava a casa, el català, també podia construir els seus versos, que es poden llegir a "Antologia", publicat el 1987 , a més d'en altres nombrosos volums com l'últim d'aquest gènere, "Poesia Completa 1971-2018".

Autor d'una única novel·la, "Rondalla del retorn", amb què va obtenir el 1977 el premi Andròmina, és conegut per les seves obres de "literatura del jo", relats intimistes i memòries personals, així com per les seves traduccions d'autors com Ibn Jafaya o Sandro Penna, els assaigs i les obres de viatges.

"El cingle verd" és el seu dietari, premiat amb el Josep Pla el 1982, al qual van seguir altres títols com "Les quatre estacions", "Aquí s'acaba tot", "Gandia i la Safor", "El jardí llunyà", o les biografies "Francesc de Borja, el duc sant" i "El duc que serà sant".

Els seus darrers títols publicats són "El llibre daurat", del 2018, i "Els fantàstics setanta. 1969-1974", del 2020.

A l'acte d'avui hi ha intervingut també el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, que ha reconegut a Piera la seva "lluita sorda i constant per dignificar la llengua i revitalitzar l'ecosistema cultural valencià".

A més, ha destacat que en un moment de "molt greu normalització del discurs de l'extrema dreta", Òmnium "no s'abstindrà mai de la responsabilitat en defensa de la llengua, la cultura i el país".

Una àmplia representació de la societat política i civil catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès; la presidenta del Parlament, Anna Erra, o la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha assistit al lliurament del premi.

A la cerimònia també hi havia el president de les Corts Valencianes, Enric Morera Català, el secretari de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, Ximo López, així com les premis d'honor Antònia Vicens i Maria Barbal, entre d'altres.

L'acte ha començat amb un espectacle creat per a l'ocasió, Baraca, un viatge a Piera, dirigit per Iban Beltran i interpretat per Elies Barberà, Raquel Ferri i Xavier Francès, amb Ana Brenes de cantant i Juan Antonio Moya a la guitarra.

Ha acabat amb un "Mosaic Poètic" amb el mestre Jordi Savall i Xavier Díaz-Latorre a l'escenari, acompanyant amb la seva música els versos d'autors com Ausiàs March, Jordi de Sant Jordi i Roís de Corella, a càrrec del mateix Josep Piera.