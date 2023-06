El PSOE y Compromís de Tavernes de la Valldigna celebraron la tarde de este lunes su primer encuentro en aras de explorar un posible pacto para formar un gobierno de izquierdas en el que debería entrar también el único concejal de EUPV, Zeus Grau, para alcanzar la mayoría absoluta.

La reunión de los comités negociadores tuvo lugar en la sede de la formación nacionalista y supuso una primera toma de contacto. Fuentes consultadas por este periódico han explicado que los dos partidos pusieron sobre la mesa varias cuestiones que consideraban necesario aclarar y se emplazaron a seguir hablando en futuras reuniones que tendrán lugar a lo largo de esta misma semana y que las negociaciones "avanzan".

Los dos partidos son conscientes de que el tiempo apremia, ya que la investidura se celebra el próximo sábado a las 12 del mediodía. De entrada, no existía una gran sintonía entre ambas por las tiranteces generadas no solo durante la campaña electoral sino también en los tres años que han compartido gobierno durante esta legislatura, en la que si bien no ha habido grandes choques ni en público ni en privado, sí que han existido algunos roces y malentendidos que los partidos consideran necesario aclarar.

Las opciones son varias. Por una parte existe la posibilidad de que los dos partidos no lleguen a ningún tipo de acuerdo, lo que dejaría el gobierno en manos del PP, que solo necesita que cada partido vote a su candidato el sábado para que Eva Palomares sea alcaldesa. Si finalmente los dos partidos se entienden y hay pacto puede ser en dos términos: un gobierno compartido del que también formaría parte EUPV con Lara Romero de alcaldesa o que Compromís votara a la socialista para investirla alcaldesa y se quedara fuera del gobierno. Estas cuestiones, en todo caso, las acabará decidiendo la militancia de la formación nacionalista.

Sí que hay sintonía, en cambio, entre el PSOE y EUPV, que han celebrado varias reuniones y muestran su total disposición a trabajar juntos en un posible gobierno de izquierdas, como apuntan desde ambas formaciones. Al contrario, EUPV y Compromís aún no han mantenido ningún tipo de reunión, aunque se espera que este encuentro se pueda celebrar en las próximas horas.