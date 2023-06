Mientras en cuatro municipios de la comarca de la Safor los partidos políticos apuran sus últimos días para conocer quién gobernará a partir del próximo sábado, hay muchos en los que ya hace días que se sabe qué va a pasar en el pleno de investidura.

Un total de 20 municipios estarán gobernados en mayoría asboluta, por lo que no dependen de pactos ni hacia un lado ni hacia el otro. Se trata de Ador, Alfauir, Almoines, l’Alqueria de la Comtessa, Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, la Font d’en Carròs, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Palma de Gandia, Palmera, Potries, Rafelcofer, el Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, Xeraco y Xeresa. De estos,ocho son de Compromís, seis del PSPV, cuatro del PP y dos independientes.

Además, hay otros ayuntamientos donde, pese a no tener mayoría absoluta, está claro el color que va a tener el ejecutivo. Se trata de Oliva, donde Projecte Oliva ganó con claridad logrando diez ediles y será alcaldesa Yolanda Pastor, Alfauir, localidad en la que el alcalde será de Compromís, al menos en un tramo de la legislatura, Beniarjó, del PSPV, Benifairó, donde Compromís ganó las elecciones, Gandia y Villalonga, cuya alcaldía será socialista en ambos casos. En Piles todo apunta a que será alcalde de nuevo David Morant, de Independents per Piles aunque tendrá que operar en minoría durante los próximos cuatro años.

Lo que no tendrá repetición en la comarca de la Safor es el pacto al que se ha llegado en la Generalitat entre el PP y Vox para formar el Consell y que Carlos Mazón sea presidente. La formación de extrema derecha solo cuenta con un representante en la comarca de la Safor, en Gandia, que no tiene ninguna posibilidad de sumar para formar un ejecutivo.

En el resto de localidades en las que se presentó no consiguió ningún representante, por lo que ni siquiera tendrá presencia en los ayuntamientos.

El sábado será el primer día de los próximos cuatro años. Es la jornada fijada en el calendario para conocer quiénes serán los nuevos alcaldes y alcaldesas de los municipios de la comarca de la Safor salidos de las elecciones celebradas el pasado 28 de mayo.

Los resultados electorales aclararon el panorama en la gran mayoría de los municipios. Pero hay cuatro en los que está siendo una semana frenética de reuniones para certificar quién recibirá finalmente la vara de mando, ya que dependen de que haya pactos entre diferentes formaciones o no.

Las negociaciones están marcadas por el acuerdo alcanzado entre PSOE, Compromís y EUPV para que se propicie el máximo número de gobiernos entre estos partidos que sea posible. Algunos dirigentes locales, al menos en la Safor, rechazan esta postura con argumentos como que se trata de una «recomendación» y que no tiene en cuenta la realidad local.

En cualquier caso, las negociaciones prosiguen y la mayor incertidumbre ahora mismo se presenta en Tavernes de la Valldigna. En esta localidad la maquinaria está a todo gas desde el pasado fin de semana. Compromís, que logró 3 ediles, es clave para decantar la balanza hacia un gobierno del PP, con 8, o hacia uno de izquierdas, que sumaría los 5 del PSOE y el de EUPV.

Los nacionalistas están negociando a dos bandas y dejarán la decisión final en manos de la militancia en una asamblea que espera celebrar el 16 de junio, es decir, un día antes de la sesión plenaria.

Como ha ido publicando Levante-EMV, los populares se han lanzado a por todo y ofrecen a los tres ediles nacionalistas que elijan las áreas que desean gestionar, lo que viene siendo casi un cheque en blanco. Con el PSOE, formación de la que sería alcaldesa en un hipotético pacto de izquierdas Lara Romero, la primera reunión tuvo lugar la tarde del pasado lunes. El encuentro sirvió para poner sobre la mesa una serie de cuestiones que las formaciones querían aclarar y se emplazaron a «seguir hablando» en los próximos días para explorar si hay vías para alcanzar un acuerdo.

Quien también tiene mucho que decir y lleva prácticamente desde el día después de las elecciones haciéndolo, es Zeus Grau, edil de EUPV, quien dispone del mandato de su asamblea y su propio deseo de propiciar un gobierno de izquierdas. Esta formación ya se ha reunido con el PSOE y existe buena sintonía. Grau, sin embargo, no ha hablado aún con Compromís pero espera hacerlo en breve porque, con toda la humildad, afirma que «si no me llaman ellos, les llamaré yo».

En Bellreguard, tanto PSOE, que tiene 4 ediles, como Compromís, con 3, siguen negociando para tratar de alcanzar un acuerdo de gobierno. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que las conversaciones avanzan de manera positiva y confían en que «no habrá problema». Sobre la mesa está la posibilidad, como en las dos últimas legislaturas, de que los candidatos de los dos partidos ostenten la alcaldía a lo largo de los próximos cuatro años en función del resultado electoral.

Casi hecho en Daimús

Otro Botànic se está gestando en Daimús. En esta localidad el asunto entre Compromís, que consiguió 5 ediles, y el PSPV, que sacó 1, es prácticamente un hecho, a falta de que se oficialice. En ese sentido, Robert Miñana, candidato de la formación nacionalista, será el alcalde y desbancará al PP después de 32 años al frente del ayuntamiento.

Aunque el asunto está más claro porque el PSOE cuenta con una cómoda mayoría, Gandia es otro de los puntos calientes en lo que a las negociaciones políticas se refiere. Los equipos socialistas y de Compromís siguen con las negociaciones, abiertas hace una semana y se espera que a lo largo de las próximas horas se pueda alcanzar el acuerdo definitivo.

En Barx también están abiertas las negociaciones, pero en este caso con un signo político diferente. En esta localidad la opción que toma ahora mismo más fuerza es un gobierno en minoría del PP, que está hablando con el resto de fuerzas (Cs, Compromís y PSOE) para afianzar esa posición.

La ley del silencio

Si hace unos 15 días todo eran fotos, vídeos y sobreabundancia de información con las diferentes propuestas para el futuro, en estas semana parece que se haya impuesto una especie de ley del silencio. Los partidos de aquellos municipios que están inmersos en procesos negociadores han instalado el mutismo y «discreción» y «precaución» son las palabras que más utilizan.

Ese secretismo hace que crezca la incertidumbre entre los vecinos y las vecinas de sus municipios, que se preguntan quién gobernará sus ayuntamientos durante los próximos cuatro años y que si buscan en las redes sociales de sus ediles se encuentran con una evidente carencia de publicaciones.

20 pueblos, gobernados con mayoría absoluta

