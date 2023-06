"Nos parece un despropósito, un escándalo y una falta de respeto a nuestro humilde club". Así finaliza el comunicado que ha hecho público el Benirredrà CF, en el que clama contra la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) por obligarle a repetir un partido de liga de su infantil A, después de que dicho equipo se proclamara campeón de liga y consumara el ascenso de categoría hace un par de semanas. Dicho encuentro se jugará contra el Real de Gandia CF este sábado día 17 de junio en el campo del Villalonga CF, a las 11.15 horas.

El Benirredrà CF tiene que ganar, es decir, sumar los tres puntos en disputa para refrendar el título de campeón de liga y el ascenso, ya que si empata o pierde se verá superado por el club que ha quedado en segunda posición, que es el el CDSB Ontinyent A.

El club de la Safor explica en el comunicado los antecedentes de este polémico proceso, destacando que el 7 de mayo de 2023 se enfrentaron en el Real de Gandia los equipos infantiles de la localidad y el Benirredrà CF en un partido que finalizó con empate sin goles, 0-0. El Benirredrà CF formuló en tiempo y forma una reclamación por alineación indebida de dos jugadores del Real CF "frente a la cual no se presentó ninguna alegación por parte del equipo infractor".

A raíz de estos hechos, el comité de competición de la FFCV estima la reclamación del Benirredrà CF al que da como ganador del partido por 0-3. El Real CF tampoco presenta ningún recurso entonces.

Después de sumar los tres puntos en ese choque y ganar los tres partidos restantes, el infantil A del Benirredrà CF se proclama campeón de liga en 1ª Regional y asciende a Preferente. Eso ocurría el 28 de mayo.

La sorpresa llega el 2 de junio a la sede del Benirredrà CF cuando se recibe una notificación del comité de apelación federativo por una reclamación interpuesto por el equipo subcampeón de liga, "la cual no se nos advierte de la notificación, en la que se nos obliga a repetir el partido contra el Real CF en campo neutral, aún cuando el reglamento permite hacerlo en el campo del equipo inocente y máxime cuando el comité de competición sigue reconociento la alineación indebida".

Todo este proceso está denunciado al Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana como última instancia, pero la competición no espera, por lo que el Benirredrà CF "hace las gestiones para jugar en el campo del CD Xeraco con el acuerdo verbal con el Real de Gandia CF". El caso no queda ahí, relata el comunicado del Benirredrà CF, ya que "el Real CF no envía el documento de conformidad de ambos clubes y la Federación resuelve que el partido se juegue en Villalonga".

En el escrito, el club de fútbol de Benirredrà acusa a la FFCV de "un inexplicable cambio de criterio, totalmente injusto, arbitrario, sin fundamentación jurídica y contrario al Reglamento General de la propia Federación, la Ley del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana y el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol".