Recordar aquells anys ja molt llunyans de l’Emissora de l’Institut o de la Ràdio Laboral, que també per aquests noms se la coneixia familiarment per tota la Safor, és un exercici saludable, rejovenidor per als qui vam viure l’experiència de formar-nos en un Institut Laboral. El de Gandia, a més, es deia als cenacles d’aleshores que comptava amb un claustre de professors immillorable.

Aquells anys eren la dècada de 1950, i com a cap dels serveis administratius de l’institut hi havia Joan Climent, potser més conegut ara com a poeta i escriptor però que havia estat locutor de Ràdio Gandia, de la Cadena SER. Ell va ser qui mogué els fils per, aprofitant les possibilitats que brindava la Dirección General de Enseñanza Laboral per a la concessió d’emissores als instituts, obrir la de Gandia el 1955, al cinquè any de funcionament del centre educatiu. Va començar l’aventura amb una emissora d’ona curta cedida pel radioafeccionat gandià José Maylin Durá. Poc després, el 1956, es va estrenar un transmissor d’ona mitjana construït pel tècnic local Enrique Mengual, amb prou potència per ser escoltada a la comarca i zones costaneres limítrofs.

«Estación-escuela Ausiàs March del Instituto Laboral de Gandía, emisora destinada a la expansión cultural en la comarca gandiense...», s’escoltava diàriament en iniciar les emissions de matí i tarda. Aquests objectius culturals i docents van ser el vector director durant els deu anys que l’emissora estigué en antena. Perquè el 1965, exactament el 30 de juny, la reordenació de l’espectre de freqüències de ràdio obligava a abandonar l’ona mitjana i passar a freqüència modulada. És cert que hi va haver promeses des de Madrid d’enviar un transmissor de FM i aquell mateix estiu es van fer obres a l’estudi per adaptar-lo al nou equip. Però passaren els anys sense que la promesa es fes realitat.

L’emissora comptava amb un quadre de veus titulars format per María Pilar Carreras, Adelina Bataller, Alberto Tomás i Enrique Gracia, i la col·laboració d’alguns alumnes entre els quals vaig ser a partir del 1958, quan cursava tercer curs de batxillerat. La provisió de fons per part de l’Administració es limitava a unes magres gratificacions anuals per als locutors i locutores oficials i, com que no es feia publicitat comercial, es va constituir un radioclub que va arribar a tindre uns 500 socis, les quotes mensuals dels quals s’invertien gairebé per complet a l’adquisició de discos per anar ampliant la discoteca. Ser soci donava dret a sol·licitar l’emissió de cançons dedicades a dos programes diaris de gran audiència, Alegría y Trabajo i Su Música Preferida, i un tercer que s’emetia dimarts i divendres a les 22 hores, La Ronda Pasa, un passeig imaginari d’una rondalla pels carrers de Gandia i pels pobles de la Safor redactat per Joan Climent. La música culta tenia el seu espai diari en dos programes: a les 12 es radiava una sarsuela o òpera i a les 19 una simfonia o concert d’autors clàssics.

Alguns professors de l’institut col·laboraven activament amb programes setmanals que solien emetre’s a les 14 hores: Notas de la Ciudad (Antonio Martí), Mercurio, Revista de Cultura Industrial (Juan Moragues), Opinemos de Cine (Juan Manuel Bonastre), Club de Esperanto (Rafael del Moral), Fe, Guión de Espiritualidad (Antonio Puchades). Altres eren de vesprada, a les 21 hores: Gandía de Ayer y Hoy (José Camarena), Melodía y Tiempo (Adelina Bataller), Ondas, Revista Deportiva (Andrés Merí). Menció a part mereix Globos de Colores, un programa magazine per a la nit de dissabte, estructurat per Joan Climent, en què es donava veu a poetes i escriptors novells de la comarca, grups de joves rockers, rondalles, teatre llegit, secció d’acudits i un llarg etcètera. Competia amb avantatge amb la incipient televisió de llavors.

L’emissora dedicava algunes setmanes a l’any a programes benèfics. Potser els més recordats siguen les nits destinades a recollir fons per a la Beneficència que regentaven les monges franciscanes, mitjançant la subhasta telefònica de donatius en espècie que els comerciants de Gandia oferien amb geneositat. Els tècnics de Telefónica (per cert exalumnes de l’institut) deien que aquestes nits es quedava algú de guàrdia per evitar el bloqueig del telèfon de l’emissora per excés de trucades simultànies. O aquells concursos sabatins liderats per un infatigable Miguel Zacarés a favor del Preventori Infantil.

Reconec que aquells anys de l’emissora van marcar indeleblement la meva adolescència, vaig aprendre el valor de les paraules, de la comunicació, a relacionar-me amb els meus mestres des d’una situació de proximitat i, per descomptat, també amb tots en general.