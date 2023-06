El jardín de la Casa de Cultura de Gandia acoge este sábado, 17 de junio, la última de las actuaciones del ciclo Marquesa Concerts de este año, que organiza el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Gandia. El ciclo acaba con la actuación de la banda jamaicana The Skatalites, los precursores del reggae i del ska.

Los incombustibles The Skatalites forman un grupo que no necesita presentación para los fans de la música jamaicana. Creados en 1964 y con más de 30 discos en el mercado, los Skatalites son mundialmente conocidos por haber sido los introductores del ska, el rocksteady y el reggae, y sus miembros son leyenda viva de la historia de la música, algunos de los cuales han formado parte de bandas como Bob Marley & The Wailers.

El concierto de The Skatalites está previsto para las 21.30 horas y desde la organización de Marquesa Concerts comunican que quedan pocas entradas a la venta, las cuales pueden adquirirse en la Casa de Cultura y en Instanticket, al precio de 10 euros o 8 euros con Carnet Joven o de pensionista.