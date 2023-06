La Fira de Fires torna a Oliva amb una programació molt treballada, que aglutina quatre zones dedicades a la gastronomia, a l’agricultura, a la cultura, a la música i l’artesania. La programació arrancarà el pròxim divendres, 16 de juny i conclourà el diumenge, 18 de juny.

La regidora de Festes, Yolanda Navarro ha explicat que s’ha realitzat un gran treball per oferir una programació variada i apta per a tots els públics, amb l’objectiu que tota la ciutadania siga partícip de les festes.

A més, en aquesta Fira de Fires s’ha buscat potenciar i donar oportunitats a escriptors, autors, cantants, grups i associacions locals. "Volíem que aquesta edició fora un altaveu per a la gent del poble, on tots i totes tingueren el seu espai per promocionar els seus treballs, els seus productes o serveis", diu Navarro.

Per la seua part, l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, ha assegurat que "des de l’Ajuntament s’ha buscat oferir una programació molt variada, on s’impliquen tots els sectors productius de la ciutat. Gràcies al treball de totes les associacions, empresaris i artistes, hem aconseguit que la Fira de Fires siga un esdeveniment més potent i divers".

Des de les regidories implicades en l’organització s’ha pretés dinamitzar molts barris de la ciutat, i aconseguint que tot el passeig d’Oliva estiga cobert per paradetes, zones culturals, artesania, diversió i com no, agricultura.

La Fira al Ras s’ubicarà al Parc de l’Estació i comptarà amb actuacions en directe de grups, balladors i cantants d’Oliva, de la comarca i de pobles valencians. A més, aquesta fira acollirà concerts tan destacats com el Concert de l’AAMMO Juvenil, cor góspel Mégoc o Smoking Souls.

La Fira Cultural ubicada a la parada dels Taxis, comptarà amb teatres infantils i l’escola de teatres. També els assistents podran gaudir de presentacions de llibres i xerrades molt interessants.

La Fira de Fires també comptarà amb una zona dedicada a la gastronomia local, de la mà de nombroses associacions. S’ubicarà en el passeig Lluís Vives, al primer tram.

La Fira d’Agricultura continua per segon any consecutiu, els agricultors i comerços de proximitat també oferiran xerrades i els seus productes a la Fira de Fires. S’ubicaran al passeig Jaume I. A més també hi haurà xerrades i molt de comerç de proximitat I agroecologia.