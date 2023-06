La fortaleza de la democracia no reside solo en su estructura legal sino en las convenciones que la sostienen. Por eso la derecha alemana no pacta con partidos de ultraderecha, aunque pueda hacerlo, mientras en España el PP se dispone a abrir las puertas de las instituciones a Vox. Sin convenciones potentes el desarrollo formal de la democracia corre el peligro de vaciarse de sentido como han señalado los analistas más reputados (Garton Ash, Maravall), que no creen que en Hungría, por ejemplo, exista un auténtico sistema democrático.

Los riesgos de involución democrática son ampliamente conocidos, y en Francia, precisamente el día 28 de mayo, Le Monde publicaba el siguiente titular: «La tentación iliberal de la derecha francesa». En ese sentido, un estudio de la Fundación Jean Jaurès señalaba en marzo de este año las crecientes tendencias hacia el autoritarismo del electorado francés. De nuevo, la figura del «hombre fuerte» que «ponga orden» en «la nación» aparece en el horizonte. El fantasma iliberal recorre las democracias occidentales, y en los últimos años hemos visto en distintos países escenas que solo una década antes nos hubiesen parecido pura ciencia ficción, o limitadas a Berlusconi, el hombre que demostró que las estructuras democráticas podían ser un juguete en manos de un payaso. Actualmente asistimos a una dura prueba de esfuerzo de los sistemas liberales cuyo final es dudoso, y todo apunta a que ese clima de incertidumbre no será transitorio, ni acabará siendo a corto plazo un recuerdo funesto de la historia. Frente a lo que parece ser una enfermedad crónica, extremar los cuidados paliativos debería ser un deber obligatorio para los partidos que se proclaman democráticos y, en España, constitucionalistas y europeístas, porque sabemos cuáles son los resultados de traspasar ciertas líneas rojas. La aplastante victoria del PP en las elecciones autonómicas se sostiene en sus alianzas con la ultraderecha y da carta de naturaleza a discursos y estéticas que no forman parte de las convenciones democráticas. En España la derecha ha superado la tentación iliberal por el método de caer en ella sin complejos, ante la complacencia o la indiferencia de millones de ciudadanos. Los pactos entre el PP y Vox en la Comunitat Valenciana son un ejemplo de ese iliberalismo rampante que solo puede verse como una amenaza democrática: Vox no ha ocultado nunca sus intenciones de liquidar la televisión autonómica ni su desprecio hacia la Acadèmia de la Llengua, y en el propio seno del PP hay voces que deploran que la vicepresidencia del Consell vaya a encarnarla nada menos que un torero. «Nos falta poner de portavoz a una tonadillera», dicen algunas voces de ese partido, pero en todo caso no las suficientes para demostrar en la práctica que, como decía Victoria Camps, la ética y la estética en política son dos caras de la misma moneda. En la práctica se asume que todo lo cutre, irreflexivo, excesivo y memo encuentra un destino realizable en la Comunitat Valenciana, que vuelve a ser el banco de pruebas de las peores pulsiones políticas de las derechas hispánicas. Cuando un cambio de gobierno permite dejar otra vez en el aire elementos vertebradores clave como la televisión autonómica (cuyos informativos son excelentes), negar el problema de la violencia contra las mujeres como si fuese una invención de «la izquierda» y el escarnio a la lengua y la cultura propias se expresa descaradamente entre risitas mordaces por quienes se disponen a ocupar las instituciones, entonces no estamos hablando de alternancia política sino de degradación y ocupación del sistema a manos, por acción u omisión, de partidos autoritarios, dispuestos a liquidar derechos y convenciones democráticas de un plumazo. No vienen tiempos de vacas flacas para la izquierda sino para la democracia española, desde hace unas semanas más iliberal, más chula y más torera.