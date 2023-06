«Es una pena, una auténtica pena». Así habla la secretaria del Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna, y se refiere al adiós del alcalde. Josep Antoni Alberola acude al consistorio después de atender sus clases en el instituto de Tavernes, donde trabaja como profesor de música en ESO. Baja del coche cargado con varias bandejas para, en su último día, invitar a un almuerzo y compartir sus últimos momentos como «autoridad» junto a todo el equipo de trabajadores municipales que le ha acompañado en estos ocho años al frente del ejecutivo local, a quienes asegura estar «muy agradecido» y con quien ha compartido quebraderos de cabeza y muchas horas de gestión.

En la planta baja del edificio cinco personas trabajan en sus mesas y ordenadores y del despacho del fondo sale la secretaria. Al rato llegan tres operarios de la Brigada de Servicios. Todos acuden a la invitación de Alberola. Alrededor de las bandejas se forma un corro en el que el alcalde agradece el trabajo del funcionariado. «Todo el mundo debería saber la carga de trabajo que tenéis y lo preparados que estáis para hacerlo», les indica en el que será su último discurso como primer edil. «Ha sido un honor trabajar con vosotros estos años y creo que todo lo que se hace desde el ayuntamiento es gracias a sus trabajadores y trabajadoras».

Hoy no toca atender cuestiones municipales, sino cerrar los últimos flecos de su gestión. Eso pasa por entregar a uno de los funcionarios el móvil de alcaldía, las llaves del ayuntamiento y de otras instalaciones municipales. Mañana será el primer día de su nueva etapa vital.

Una de las funcionarias, que se presenta como «la más veterana», toma la palabra para decir que «hemos trabajado muy a gusto contigo» y destaca el acierto de haber sacado, durante su mandato, varias plazas de funcionario a oposición para poder asumir la carga de trabajo. Pepe, un miembro de la brigada, en la misma línea, agradecía el trato de Alberola en estos años y destacaba la facilidad de trabajar con él, pese a lo complicado que resulta en ocasiones gestionar el presupuesto para llevar a cabo reparaciones en el municipio, sean grandes o pequeñas.

Mientras espera la llegada de todos los funcionarios para abrir las bandejas de la comida hace balance de sus años en política.

Cuando, en una rueda de prensa que tuvo lugar en la sede de Compromís en Gandia en 2015 anunció que se presentaba como candidato a alcalde de Benifairó ya dejó claro que no estaría más de dos legislaturas. No solo ha cumplido su promesa, sino que afirma que «no ha habido ni un solo momento de este mandato en el que me haya planteado volver a presentarme». Al contrario, «sí que llegué a plantearme si lo dejaba». El motivo es que tuvo un problema de salud, concretamente de ciática, y «tenía un dolor terrible, y encima la medicación genera mucho malestar. Ahí sí que estuve a punto de decir que ya no podía más», reconoce en un alarde de sinceridad.

«Te sientes responsable 24 horas»

A lo largo de estos años en sus redes sociales ha ido escribiendo un «Diari d’un alcalde de poble», donde ha reflexionado sobre diferentes cuestiones que afectan a quien se dedica a la política de proximidad. Ser un alcalde de un municipio pequeño significa «sentirte responsable durante las 24 horas del día». Y cuenta, por ejemplo, que «si alguien tropieza por la calle y se hace daño porque la acera no estaba bien, te sientes responsable, si un bolardo se rompe en domingo y el lunes aún no está reparado porque la brigada no ha tenido tiempo, te sientes responsable. Es esa sensación de responsabilidad la que, por momentos, te ahoga, porque las cosas no siempre pueden ir lo rápido que a ti te gustaría».

Cuando se le pregunta por cuál ha sido su peor momento como alcalde no cita ningún tema de gestión que le haya generado un quebradero de cabeza, tampoco de política, que no es nada fácil, sino de «una pérdida personal que tuvimos aquí en el ayuntamiento. Esa mañana fue muy dura, lo más dura con diferencia porque al final tratas con personas», indica.

Aunque alguien le llegó a pinchar las ruedas de su propio coche, segura que «la inmensa mayoría del pueblo es muy respetuosa y no te paran por la calle ni te buscan en casa».

Con la misma claridad con la que afirma que no se ha planteado en ningún momento repetir una legislatura más al frente del consistorio, dice que, pese a que ha habido alcaldes que pasado un tiempo se han vuelto a presentar, en su caso «eso no va a pasar».

Y es que su actividad como alcalde «me ha obligado a parar otras actividades que ahora quiero retomar, como la investigación musicológica y la participación en la vida académica», eso que, añade «es mi vida». En ese sentido señala que «mi implicación en la vida política local acaba aquí y ahora le toca a otra gente dar el paso».