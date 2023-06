¿Pudo dormir la noche del viernes al sábado?

Sinceramente, no. Fue difícil conciliar el sueño porque la incertidumbre de no saber muy bien qué iba a ocurrir hace que a nivel emocional estés un poco alterada.

¿Con qué sensación se levanta el sábado, con la de que va a ser alcaldesa o no?

Con la mano en el corazón lo digo: estaba decepcionada con la situación. Pienso que no debería haberse dilatado tanto pero lo digo con todos mis respetos, porque yo siempre he respetado los procesos asamblearios. Cada partido tiene su legitimidad de encarar estos procesos como considere, pero creo que no era necesario alargarlo hasta hora y media antes.

Y, ¿por qué dos partidos que han gobernado juntos sin grandes discrepancias ha sido tan complicado llegar a un acuerdo antes de la investidura?

No es que se haya dilatado por no tener acuerdo entre nosotros, sino que ellos (Compromís) también han tenido que hacer un análisis interno de los resultados locales, algo que ha supuesto para unos tempos que han hecho que todo se dilatara más incluso de lo que ellos querían. Entre nosotros la única línea que no teníamos en común al principio era la de compartir la alcaldía, algo que nosotros no estabamos dispuestos. Cuando se pierden más del 60% de los votos, en la situación en la que vas a negociar debe ser más humilde. Nosotros hemos sacado más del doble de los de 2019 y entendíamos que la negociación debía partir de la que se produjo en 2011.

¿Desde que base parte la negociación el PSPV?

Nosotros en ningún momento hemos impuesto ni pedido nada. Hemos escuchado las propuestas de Compromís y lo único que pusimos como condición era que no compartíamos la alcaldía. Hemos sido muy generosos porque Compromís tiene tres concejales y asumirán todas las competencias que han pedido, en ese sentido no hemos puesto ni una línea roja. Creo que al final una alcaldía merece tratar con la misma generosidad esa demanda de competencias.

¿Dónde cree que estará la estabilidad de estos cuatro años?

En el diálogo. A diferencia de lo que yo he vivido tanto desde la oposición como cogobernando, creo que tener humildad por parte de la persona que lidera el proyecto hace que haya esa concordia. Desde el minuto uno yo siempre he dicho que somos todos un equipo, que va a trabajarse de forma totalmente diferente a como se ha hecho hasta ahora. Habrá una reunión semanal donde estaremos todos y todas para compartir las actividades y proyectos que se vayan a llevar a cabo y que se creen esas sinergias de colaboración entre compañeros. Que el PSPV tenga cinco concejales no va a implicar que tenga más peso en las decisiones, sino que vamos a trabajar de forma conjunta y dejando el tema de las concejalías de lado. Vamos a eliminar institucionalmente las marcas de cada concejalía, no habrá una por cada departamento, sino que solo habrá una que es la del Ayuntamiento de Tavernes.

¿Cómo se ha gestionado el reparto de áreas?

Atendiendo a los proyectos que cada partido quería impulsar. Lo que hemos puesto por delante son las líneas de trabajo y las áreas donde los distintos miembros querían destacar un poco. Ahí no hemos puesto ningún pero. Cualquier concejalía que lleves, si tienes ilusión y ganas de trabajar eso revierte en éxito.

¿Le sorprendió el discurso de conciliación del PP?

Creo que en ese momento era lo que tocaba por el pueblo de Tavernes. No era un pleno como el que habitualmente nos tienen acostumbrados desde el PP. Eva Palomares fue muy elegante en ese sentido y agradezco cómo se comportó en ese pleno de investidura.

Usted le tendió la mano para trabajar de forma conjunta en cuestiones de ciudad.

Si me identifico en algún tipo de gobernanza me veo más en abrir esas posibles inversiones a toda la corporación. Ellos y ellas también hansido elegidos por el pueblo. Sé que las grandes decisiones se deben tomar por parte del gobierno pero no está de más que esas críticas constructivas que se hagan desde la oposición nos sirvan a nosotros para abrir los ojos y atender las necesidad del pueblo.

Lo que han hecho Benifairó ni lo comparto ni lo entiendo porque para mí la alcaldía no tiene un precio Lara Romero - Alcaldesa de Tavernes

¿Qué le dice a quien no defiende que hayan pactado para formar gobierno?

El pueblo nos ha pedido diálogo, como yo dije en mi discurso de investidura y los números son los que son. En Elx, por ejemplo, el PSPV fue la fuerza más votada y se han unido el PP y Vox. ¿Qué discurso debemos creer? El PP cuando ellos son la fuerza más votada siempre tienen el mismo discurso, el de dejar gobernar a la fuerza más votada, pero no se dan cuenta que ellos también necesitan esos pactos con la extrema derecha, que han blanqueado y la han hecho entrar de la mano en las instituciones y nosotros entendemos que es legítimo. Además, quiero dejar claro que el PP en Tavernes hicieron un acuerdo antes de elecciones, siendo dos grupos hasta el último pleno, cuando ya habían pasado elecciones, con dos portavoces diferenciados. Ellos preacordaron unirse con dos colores diferentes: PP y Cs, y buscaban asegurarse sumar más votos y realmente el margen no ha sido tan elevado. El PSPV sí que ha sumado más votos en estas elecciones que el PP y Cs uniéndose.

Usted compartió un acto en campaña con Marc Vercher, quien ahora es alcalde de Benifairó y tiene un pacto de gobierno con el PP. ¿Qué le parece ese acuerdo?

Nunca, en Tavernes, el PSPV, mientras yo esté al frente, ni pactará, ni gobernará ni se sentará a dialogar con el PP. Lo que han hecho los demás ni lo comparto ni lo entiendo porque para mí la alcaldía no tiene un precio.

¿Cree que la dirección comarcal del PSPV debería tomar alguna medida?

Yo ahí no voy a entrar, pero es cierto que yo no comparto ese tipo de acuerdos porque al final no va en nuestra forma de entender la política,

¿Qué tipo de alcaldesa será Lara Romero?

Yo me definiría como la alcaldesa "del poble y per al poble", con humildad, trabajo, perseverancia y, sobre todo, a pie de calle.

¿Cómo ha superado esa etiqueta que le pusieron de que usted pensaba más en irse a València que en quedarse en Tavernes?

Lo curioso es que yo ya estaba en València y la gente ni lo ha notado. Yo he estado todo este año trabajando al lado del vicepresidente de la Diputación de València, Carlos Bielsa, que ahora será presidente. Lo que han hecho ha sido vender un bulo. Yo estaba sorprendida porque la gente me paraba por la calle y me lo preguntaba, incluso el día de las elecciones un matrimonio que iba en el coche me paró y me preguntó si era verdad que me iba a València y yo les respondí, que cómo me iba a ir si mi anhelo más grande era trabajar por el pueblo, estar en el pueblo y vivir en el pueblo. No había pie para la duda.

Ahora que es alcaldesa, ¿la verán los vecinos y vecinas vestida de fallera en su comisión como ha hecho toda su vida?

Sí, sí. Debo decir que soy muy fallera, que he crecido y me he criado en la falla Cambro y me emociona muchísimo. El pensar en poder representar al pueblo, de poder desfilar como fallera y como representante del ayuntamiento y la Federació de Falles me hace especial ilusión. También recuperar la figura de la Fallera Mayor de Tavernes, creo que debemos apostar por cuidar esa representación que tanto aporta a las fallas y en ese sentido el ayuntamiento estará al lado de la junta para intentar reforzar esa figura.

¿De quién se acordó en el momento de coger la vara de mando?

En mi madre. De hecho, yo cada día cuando me levanto en la primera persona que pienso es en ella. A mí me costó mucho superar que ya no estaba y ahora cada día me acuerdo de ella.