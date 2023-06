A Marta Lozano Pérez no hay ni que decirle cómo debe colocarse para las fotografías. Es lo suyo. Estudia Publicidad y Relaciones Públicas, algo que hasta el próximo mes de marzo la llevará a tener la vida a medias entre Cádiz, donde tiene su plaza universitaria, y Gandia, ciudad a la que representa como la Fallera Mayor de 2024. Antes estudió un ciclo superior de Comunicación Audiovisual. «Allí se vive muy bien, la gente es muy guay y creo que todo el mundo debería visitarlo», explica sobre la ciudad que la acoge durante el curso académico. Sin embargo deja claro que esa distancia no va a hacer que falle a ninguna de las obligaciones de su cargo. «El secreto está en organizarme muy bien». Y deja claro que «desde febrero hasta el 21 de marzo no voy a pisar Cádiz».

Vivir en otra ciudad supone una ventaja para las Fallas de Gandia, que no podrían contar con mejor embajadora para dar a conocer la fiesta más allá de la ciudad que su principal figura. «Mi grupo de amigas de allí ya han estado dos veces aquí en Fallas», cuenta. Marta no duda en explicarles todos los detalles, aunque «no lo entienden mucho y están todo el rato preguntándome cosas», reconoce. Lo que más llama la atención es la indumentaria y el peinado, tanto es así que en la última visita de sus amigas a Gandia, con motivo de su reinado en la falla Alqueria Nova a la que pertenece, «se peinaron y se probaron el traje todas para probar si pesaba». Marta es, como se suele decir, una fallera «de soca i arrel». Su abuelo es Pep la Clau, una persona muy conocida en el colectivo y su padre ha sido presidente de su comisión durante 15 años. Sobre si se ve en un futuro al frente de la comisión siguiendo sus pasos señala que «entre la gente joven lo hablamos, somos conscientes que tendremos que coger los cargos que ahora tienen nuestros padres». Sin embargo dice que «yo soy más de la otra parte, de disfrutar, estar en el casal los viernes hasta la madrugada, en definitiva, vivir las fallas desde otra perspectiva». Como es habitual, el presidente de la Federació de Falles, Telmo Gadea, y su familia le prepararon una encerrona para anunciarle que era la elegida. «Habíamos quedado para ir a cenar mi madre, mi padre y yo. Mi padre me dijo que tenía asamblea y que cuando acabara vendría y nos iríamos, así que yo me cambié y me senté a esperarle», cuenta. «Cuando ya llevaba un rato escuché la puerta y le dije: papá has venido tan tarde que ya ni me apetece ir a cenar, pero quien contestó fue Telmo Gadea». Señala que de ser Fallera Mayor le han contado que «es un cargo muy importante porque representas a toda la ciudad de Gandia, que debo saber dónde estoy pero también que lo disfrute porque pasa muy rápido», cuenta. La Fallera Mayor Infantil En este año de fantasía no estará sola. Junto a ella caminará siempre su confidente, su amiga, su Fallera Mayor Infantil. Daniela Serralta Miñana, a sus 12 años, reconoce que llevaba mucho tiempo soñando con el cargo, «aunque yo en verdad veía que era algo imposible para mí». Pero esa perspectiva cambió un día cuando su madre se la llevó precipitadamente del cumpleaños de una niña con la que compartió Cort d’Honor en el ejercicio 2023. «Yo me fui a casa y me senté en el sofá, llamaron al timbre y al abrir vi que eran las personas de la Federació de Falles», cuenta. Al asumir el cargo reconoce que serán muchas las cosas que no podrá hacer como fallera. Una de sus actividades preferidas es el festival infantil. «Me gusta todo, la actuación pero también la preparación y los momentos que vivimos en los ensayos», cuenta. No es raro que esta sea su actividad preferida, ya que cuenta que una de sus aficiones preferidas es el baile con sus amigos pero «sobre todo, las fallas», indica. Lo que ha escuchado de ser Fallera Mayor Infantil de Gandia le ha gustado, ya que «me cuentan que es una experiencia muy bonita que se debe vivir a tope y eso es lo que estoy haciendo». Tanto ella como Marta ya han sido invitadas a algunos actos como el concurso de Fideuà y también han sido presentadas a la asamblea de la Federació de Falles, un acto en el que la niña reconoce que «estaba un poco nerviosa pero que estuvo muy chulo». Pese a que hace relativamente poco que fue elegida, en su casa ya tienen la maquinaria en marcha e incluso ya ha elegido el color del vestido que estrenará el día de su presentación. Mantiene el secreto pero asegura que «ya hay apuestas» entre el colectivo fallero pero también «entre mis amigas, que intentan acertarlo», señala. Su «demanà» tendrá lugar el 15 de julio, mientras que la de Marta será una semana después, el 22.