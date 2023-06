La final del XXXVII Campionat Individual–Trofeu President de la Generalitat en la modalitat de raspall s'ha presentat este dimarts, dia 20 de juny, en la Sala d'actes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

En l'acte han coincidit els aspirants al títol, Tonet IV i Iván, que s'enfrontaran dissabte 24 de juny en el Trinquet de Xeraco en una partida que serà retransmesa en directe per À Punt a partir de les 17.30 hores.

Tonet IV repeteix presència en la final per quarta temporada consecutiva i en les tres anteriors es va proclamar campió mentre que Iván s'estrena com a finalista en una temporada en la qual també ha conquistat la Lliga.

La presentació també ha comptat amb l'assistència i intervenció del secretari autonòmic de Cultura i Esport, Ximo López, així com del president de la Fundació per la Pilota Valenciana, Juan Ureña, com també el trinqueter de Xeraco, Ramón Ramos.

Aquells que vullguen viure en primera persona la màgia d’una de les partides més especials de l’any ja poden adquirir l'entrada, a més triant ubicació, en l'enllaç "Entrades" a la pàgina web de la Fundació de la Pilota Valenciana (funpival.com).