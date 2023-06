Enguany fa 50 anys de l’últim curs del Batxillerat Laboral o Tècnic, que a l’institut Ausiàs March de Gandia s’impartia en la modalitat Industrial Minera. És moment de felicitar en aquest aniversari a tots aquells que participaren com a promotors, professors, alumnes i col·laboradors involucrats en la tasca formativa i de convivència al llarg de 23 any que va durar el programa. El que semblava un batxillerat «diferent», i a priori «menor», va ser un gran batxiller, ja que va començar com un batxiller elemental i s’amplià a batxiller superior, que donava pas a carreres universitàries de grau superior, això sí, previ pas per una prova de maduresa.

Aquell batxiller es va crear en la postguerra amb intenció de donar coneixements a la futura classe obrera preparant-la per la incorporació a la producció, i efectivament s’obtenien habilitats tècniques i pràctiques necessàries per ingressar al món laboral. En aquells temps l’ensenyança mitjana estava principalment en mans de l’església i aquesta era una nova modalitat d’estudi promoguda pel Ministeri de Treball, al front del qual estava el falangista José Antonio Girón. A Gandia i a la Safor, l’únic institut públic d’ensenyança mitjana durant molt anys de la postguerra fou l’Ausiàs March, que acollia a alumnes, sols masculins, a partir dels 10-11 anys, que devien aprovar un examen de ingrés i podien rebre una formació que durava fins 7 cursos, 5 de batxiller elemental, i 2 més de superior,

El pas per l’Ausiàs March esdevingué per a moltíssims dels seus alumnes –molts d’ells dels pobles de la comarca i d’extracció humil– la important influència en el seu tarannà, i en l’especial curiositat en esbrinar i revisar el funcionament de les coses i trastejar-les. Les habilitats tècniques i les destreses ens han acompanyat en les nostres vides privades i professionals, desenvolupàrem la visió espacial i de les solucions tècniques, en definitiva adquirírem competències suficients per a poder iniciar-nos en molts variats treballs, i amb una especial predisposició per a aprendre nous reptes tècnics, però amb una molt bona base per afrontar estudis universitaris.

No ens formaren en matèries com història de la filosofia, llatí, o biologia, que s’impartia en el batxiller general. En canvi adquirírem formació industrial, empresarial, tècnica i aparegué un exèrcit de «manetes» capaços de solucionar muntatges o manteniment de tot tipus de maquinàries, aparells, i fins i tot d’informàtica de la qual no hi havia formació ni estava desenvolupada.

En els anys 60 la demanda de batxillerat era creixent, on les dones no tenien oferta en el sector públic. A l’Ausiàs March acudien xics de tota la comarca i d’algunes veïnes, i la capacitat d’admissió començà a col·lapsar-se. En eixe context l’Ajuntament de Gandia inicià les gestions que conduïren a la creació en 1968 del Instituto Francisco Franco, conegut popularment com l’Institut Nou, el que hui és el Maria Enríquez.

Al batxiller general, en acabar els quatre cursos «elementals», l’alumne devia triar una línia on es potenciaria una formació encaminada cap a les «lletres» o les «ciències». Al tècnic, fer batxiller elemental costava cinc cursos, i es rebia una instrucció encaminada a ensenyances professionals modernes, després en els dos següents es cursava el superior, no hi havia elecció, la formació continuaria sent tècnica.

En els plans d’estudis següents no es tornarà a repetir «l’experiència del batxiller tècnic», perquè des de ben menuts ja estàvem fent tallers, formació tècnica, amb assignatures enfocades a la formació professional genèrica, però no dispersa. Destacaven des del primer moment assignatures novedoses en l’època com Cultura Industrial, Tecnologia, Dibuix Tècnic, Estadística, Pràctiques en tallers de fusteria, mecànica, electricitat, i fins i tot en les primeres promocions, de mecànica de l’automòbil, o de forja, i s’obtenia una solera que obria nous i interessants camins professionals. Però totes les assignatures de la línia de ciències tenien un paper predominant. En la universitat apreciaven que els alumnes del Batxiller Tècnic solien destacar en les carreres de Físiques, Químiques, Exactes, Enginyeries i Arquitectura per haver tingut una base molt consistent.

Estem especialment orgullosos del contingut del nostre batxiller, dels nostres companys, perquè han alimentat la nostra personalitat des de ben menuts, però no sols pel pla d’estudis, en el cas de l’Ausiàs March, també pel professorat que ens va instruir. Entre nosaltres hem creat vincles que han perdurat al llarg de molts anys.

Quines professions han ocupat els alumnes? La majoria dels que obtingueren el títol de Batxiller Tècnic Superior continuaren amb els estudis universitaris, accedint a àrees com la mecànica, electricitat, electrònica, administració d’empreses, i ens trobem amb emprenedors, professionals i funcionaris. L’ensenyança té un lloc destacat d’ocupació, tant en la primària com en la secundària o la universitària. L’economia, com a directius d’empresa, assessors fiscals, financers i comptables, directius de banca i assegurances. La tècnica, com enginyers i arquitectura. Però també ens trobem amb professionals que semblava no havien tingut la millor formació prèvia per a metges i infermers, advocats o periodistes. Mireu si la base ha sigut important que alguns, fins i tot, han tingut pas per la vida política.