El moviment de la Il·lustració va ser el germen de l’Enciclopèdia de Diderot i D’Alambert, publicada en 1751, un projecte de sistematització del coneixement que canviaria la història de la civilització occidental amb la intenció de difondre els principis de universalitat, veritat, humanitat, autonomia de la raó i laïcitat. Aquest moviment que buscava la transformació de la Societat Estamental del moment, va tindre a casa nostra un màxim representant: Gregori Maians (1699-1781) catedràtic de la Universitat de València i Bibliotecari Real. L’olivenc va fer de catalitzador de les dues corrents representatives de la Il·lustració al País Valencià –els novators amb Tomàs Vicent (1651-1723) al capdavant, i els humanistes del degà d’Alacant, Manuel Martí (1663-1737). El cim de la Il·lustració i l’Enciclopèdia en Europa es va verificar amb l’abolició de la monarquia francesa i la proclamació de la República.

Abans d’aquests fets, però, alguns científics i literats d’enllà els Pirineus, seguidors d’aquells principis revolucionaris, viatjaren a la península Ibèrica atrets per la gran diversificació física i cultural d’aquesta regió europea i per tal d’aplicar els nous mètodes d’investigació científics sorgits del Segle de les Llums. La nòmina de viatgers estrangers i d’algun altre hispà -Carlos Beramendi (1773/76-1832) que va recalar a Gandia, o el botànic enciclopedista Josep Antoni Cavanilles (1745-1804)- al llarg dels segles XVIII i XIX és llarga i variada. Tot i això però, entre tots ells, distingirem un irlandès ben conegut pels saforencs, el naturalista William Bowles (1705-1780) que en la seua Introducció a la Història Natural i a la Geografia Física de Espanya, publicada per primera vegada en 1775 en castellà i en 1780 en anglès, va escriure allò de: «Entre quants paratges fèrtils i deliciosos hi ha a Espanya, no crec que cap es puga comparar a l’Horta de Gandia, perquè no hi ha eloqüència suficient que baste per a descriure aquella amenitat, ni cap paratge d’Europa que ofereisca un espectacle tan bonic».

Malgrat el sentit romàntic de la impressió que li va causar la visió de l’horta de la Safor, s’ha de tindre en compte que Bowles era un científic i en la seua observació el que fa és descriure el caràcter antròpic d’un espai natural modificat pel seus habitants al llarg dels temps.

Tanmateix, en la frontissa dels segles XVIII i XIX, la Guerra del Francès marcaria un abans i un després i els viatgers, els quals ja no es distingirien pel seu caràcter científic, sinó perquè les seues observacions eren filtrades pel prisma del romanticisme. Una distinció que prevaldria per sobre de qualsevol altra i amb lo qual i per regla general, les seues consideracions resultarien totalment distorsionades i gens objectives.

El sud espanyol, Andalusia, va ser el principal atractiu per als romàntics, com ara el nord-americà Washington Irving (1783-1859) que es va recloure durant un temps en l’abandonada Alhambra de Granada i va escriure el seus famosos contes, o el francès Prosper Merimée (1803-1870), menyspreat pel règim franquista pel retrat que fa de la dona andalusa en la novel·la Carmen, portada a l’òpera per Georges Bizet (1838-1875).

Un altre viatger seguidor de les corrents de la Il·lustració i l’Encilopèdia va ser l’anglès William John Bankes (1786-1855) absolutament desconegut per a nosaltres i per això motiu d’aquest article. Educat en el Trinity College de Cambridge, es va distingir durant tota la seua vida pel seu interès per les antiguitats, les belles arts sense deixar de banda l’interès pels avanços científics. Degué de conèixer l’obra de Bowles abans de viatjar a la península Ibèrica a finals de la Guerra del Francès, en gener de 1813, encoratjat pel seu amic lord Byron, on va exercir d’ajudant de camp del duc de Wellington, Arthur Wellesley (1769-1852), comandant dels exèrcits aliats d’Anglaterra, Portugal i Espanya en la seua lluita contra les tropes de Napoleó.

William John Bankes tenia un gran esperit aventurer i va viatjar per Itàlia acompanyant el seu amic lord Byron. També va visitar Egipte, on va recollir nombrosos objectes que s’exposen en Kingston Lacy, on un magnífic obelisc egipci presideix els extensos jardins de la mansió familiar. Però abans dels seus viatges va recórrer gran part de la península Ibèrica fent dibuixos i aquarel·les dels pobles i ciutats que visitava. Per no estendre’ns massa, tan sols apuntarem que els dibuixos inèdits de Gandia que ara presentem són apunts més o menys elaborats o més bé, esbossos d’aquarel·les que no mai foren realitzades. Tot i això, es fa de notar la mà d’un dibuixant que denota gran confiança i seguretat en els traços del paisatge muntanyós presidit pel Molló de la Creu amb la delicada inclusió de l’ermita de Santa Anna o del castell de Bairén amb un ase en primer pla. Pel que fa al dibuix que mostra el perfil de Gandia des de l’altra banda del riu Serpis, cal destacar el seu detallisme, on podem distingir perfectament de banda a banda, l’església de Sant Josep, -el palau queda ocult pels arbres- el poderós presbiteri de la Seu amb el campanar, el convent de Santa Clara, l’Escola Pia amb la cúpula de la seua església així com el perfil barroc de la façana de l’ermita de les Ànimes. El detall romàntic i molt descriptiu per la seua indumentària el podem vore en el llaurador vestit amb saragüells i un mocador al cap. En tots tres dibuixos podem vore escrita la paraula Gandia. Cal dir que durant l’escorcoll que férem dels dibuixos de Bankes ens va cridar l’atenció no trobar cap dibuix del Palau Ducal o de la Seu. Tampoc no vam trobar cap altre dibuix referent al País Valencià llevat d’un parell de reproduccions d’una de les finestres de la Llotja de València. També cal apuntar que el jove anglès va aprofitar el seu viatge per adquirir moltes obres d’artistes espanyols -Luis de Morales, Zurbarán, Jeroni Jacint d’Espinosa, Ribera...- que estan exposades en Kingston Lacy. Entre les obres d’art hi ha un retrat del cardenal Gaspar de Borja en llenç enganxat sobre taula que sembla un retall d’una pintura de dimensions més grans. Està atribuïda al taller de Velázquez, com la resta de rèpliques del seu original que, segons la majoria d’especialistes, és el que es conserva en el museu de Frankfurt. Al respecte, no estaria de més el pensar que tal vegada aquest retall del retrat del cardenal Gaspar de Borja tinguera el seu origen en el Palau Ducal. Els dibuixos i aquarel·les de William John Bankes es conserven en el Dorset History Centre en Dorchester (Anglaterra).