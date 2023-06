La 28a edició del Festival de Guitarra de Gandia Salvador García 'Panxa Verda' tindrà lloc del 26 de juny al 4 de juliol a la Casa de la Cultura. El certamen va estar presentat en roda de premsa a càrrec de la regidora de Cultura, Balbina Sendra, acompanyada de l'edila de Patrimoni, Alícia Izquierdo, i del director i director artístic David López i Rubén Parejo, respectivament.

En total hi haurà set jornades de música, incloent el concurs internacional de guitarra, que s'iniciaran a partir de les 20 h. S'hi podrà gaudir d'estils diferents relacionats amb el món de l'acústica: des d'elèctrica fins a la clàssica. S'inclou el VIII Concurs de Guitarra de Gandia. Hi haurà un recital al Museu Arqueològic de Gandia el 3 de juliol, de Laura Rausell, i el 4 la final del concurs en la Casa de la Cultura, tot amb entrada lliure a les 10 hores.

"Amb l'inici de l'estiu l'activitat musical de la ciutat s'incrementa i ara comença un tipus de programació que és intensa i extensa. Estes iniciatives són un pilar fonamental per a la nostra política cultural i a més venen carregades de molta qualitat", va expressar Sendra. "És molt gratificant saber que el festival segueix any rere any evolucionant i que, a més, se li afegeixen noves propostes com el concurs de guitarra, que arriba a la seua huitena edició, o els cursos que es faran pel matí als que hi acudeix gent amb molt de nivell", va afegir Parejo.

Curs de guitarra

Independent al festival també s'ha organitzat un curs de guitarra que es durà a terme durant els matins de les dates previstes per a les actuacions i que impartiran diferents experts del món de la guitarra. Qualsevol persona interessada encara pot apuntar-se enviant un correu electrònic a la direcció comentada anteriorment. "Es farà el dia 3 de juliol al Museu Arqueològic de Gandia, hi haurà quatre categories (A, B, C i D) i serà gratuït. Tenim 33 o 34 inscripcions de gent de tot arreu, inclòs Japó o Corea, Itàlia i Portugal", va dir López.

Programació

26 de juny. Carlos Piñana i Miguel Ángel Orengo. “Pur flamenc”.

27 de juny. Daniel Binelli i Rubén Parejo. “La història viva del Tango”.

28 de juny. Iván Cebrián i Ausiàs Parejo. “La guitarra mediterrània a la llum de Sorolla”.

29 de juny. Denis Azabagic i Eugenia Moliner. “Cavatina Duo”.

1 de juliol. Elena Tarrazó i Duo López & Aracil. Homenatge a Andrés Martí.

Tots els concerts anteriors a les 20 hores a la Casa de la Cultura de Gandia.

VIII Concurs de Guitarra de Gandia

3 de juliol. Laura Rausell. MAGa, entrada lliure. 10 hores.

4 de juliol. Final del concurs. Casa de la Cultura, entrada lliure. 10 hores.