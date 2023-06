El solstici de l’estiu, la festa de Sant Joan, és una invitació a tot allò que fa present una forma de viure amb més llibertat, sense les imposicions de l’horari en unes vacances que fan pensar en la recuperació del paradís perdut de la infància. Una festa que també té el seu angle obscur perquè necessita massa explicacions per a entendre-la i saber, amb certa seguretat, què s’hi celebra. S’entén millor que els països nòrdics desitgen la benedicció del sol, però a les nostres latituds tenim més dies de llum solar que de boires, núvols i pluges, però la festa continua tenint una secreta fascinació.

Evidentment els rituals de la nit de Sant Joan tenien un sentit literal en alguns pobles o cultures antigues, de tal manera que encendre fogueres i botar-les era un signe de bon auguri, sobretot si pensem que als hòmens de Bolomor, els neandertals, només van poder encendre el foc fa uns 250.000 anys, després de tantes llargues etapes d’evolució humana. Amb el foc, ben administrat, van fer suculentes barbacoes, a vegades compartides amb els resabuts veïns cromanyons del Parpalló i d’altres urbanitzacions de coves properes. Això sí, ben segur que la part de l’ADN de neandertal que tenim, encara s’estorarà en vore botar fogueres als sapiens del segle XXI, a punt de ser refets per la intel·ligència artificial.

La naixent antropologia social i cultural, a finals del segle XIX, feia les delícies dels lectors que, sense eixir de casa, podien assistir a les aventures d’aquells parents de fa milers d’anys que, per marcar la deguda distància amb els civilitzats, eren considerats salvatges o primitius, que ni tan sols sabien parlar bé ni havien descobert les bondats del te. Això explica l’èxit de La branca daurada, un «best seller» de dotze volums, obra del professor James G. Frazer, pietosament resumit per l’autor uns anys després. El prolífic professor explicava que al solstici de l’estiu, el sol, és a dir el «ròlex» més segur i més barat, comença a declinar i els pobles primitius volen ajudar-lo amb les flames de les fogueres per tal d’assegurar a la humanitat la corresponent provisió de llum i calor, totalment necessària per a viure, perquè el foc representava el sol a la terra. Una altra teoria defén que el foc té la funció purificadora de destruir les forces del mal i salvar la humanitat dels seus efectes negatius. Per als valencians, esta és la teoria de més valor, pel fet de donar suport antropològic a la festa de les Falles, tot just en vespres de l’equinocci de primavera.

En el nostre cas, l’altre escenari de la nit de Sant Joan és el mar, font de la vida i de la mort, l’element que se situa entre l’aire i la terra, entre allò que és inconsistent i el que és consistent. L’aigua, amb tots els seus simbolismes de vida i purificació, gràcies al solstici, té unes especials virtuts, que només una secreta convicció fa evidents, sempre que no hi haja marejol. El que sí sabem amb seguretat és que els nostres avantpassats s’afartaven de tota classe de mol·luscs, com petxines, clòtxines, tellines o alguna ostra sense perla, a més d’algun jovenet carranc. En menjaven a cor que vols, sense la por a l’àcid úric, que arribaria amb el sedentarisme del neolític. En aquell temps de felicitat estiuenca, podien gaudir, a la vora de la mar, d’un refresc de llet agra de cabra, endolcida amb un abundant suc de maduixes, mentre les rítmiques ones del mar afegien unes gotes de sentiment, encara ben lluny de les passions romàntiques.

Les interpretacions abunden i no poden ser contrastades amb la informació dels humans d’allò que diem paleolític mitjà i superior. Com aquells humans no van escriure, no hi ha disponible cap pedra de Rosetta per encaminar correctament les interpretacions de la cultura material d’un passat perdut en la nit dels temps. Això és com la sort grossa per als antropòlegs, que així cadascú pot dir la seua sense cap possibilitat de ser criticat per cap representant de les espècies humanes extingides.

Amb un cert optimisme, haurem de donar la seua vàlua a la funció del mite en la nostra cultura actual, una funció que ajuda a trencar l’excessiva racionalitat de la vida, la rutina o qüestionar els protocols socials, com una teràpia de les massa freqüents tensions psicològiques i socials, tan necessitades de calma i reflexió, de viure un temps sense fer res o inclús disfressar-se amb un vestit estiuenc, com un senyal d’una nova vida. Per sort l’estiu arriba sempre, com un missatger de bones noves que, passe el que passe, anunciarà que «a Sant Joan, bacores; verdes o madures, segures», si la sequera o la inflació ho permeten.