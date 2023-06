La continuidad del bipartito gandiense estaba cantada, aunque la prolongación del pacto se traduce en una clara reducción de las competencias del partido liderado por Alicia Izquierdo: el solemne invento de «la vicealcaldía» pasa a mejor vida y Més Gandia dejará de gestionar una concejalía tan relevante como la de Urbanismo. A su cargo quedarán las áreas de Sostenibilidad, Medioambiente, Patrimonio y Emergencia climática y la delegación de Educación, Política Lingüística e Infancia. En principio, no parecen apartados que permitan un amplio margen de maniobra e influencia en el seno del nuevo gobierno de Gandia, aunque con la Conselleria de Cultura en manos de un torero y los negacionistas del cambio climático campeando en la Generalitat se aproximen tiempos en los que la defensa de lo obvio volverá a adquirir un valor político central.

Ahora bien, la formación del nuevo ejecutivo local no puede ser asumida desde Més Gandia como un borrón y cuenta nueva de sus pésimos resultados electorales, que no han provocado en el seno de ese partido más que una hermética contrariedad y un silencio atronador sobre la asunción de responsabilidades o, simplemente, sobre el complicado futuro al que se enfrenta.

Son cuestiones pendientes que planearán inevitablemente sobre un partido que hoy no proyecta las mismas expectativas políticas que en 2015 o 2019 y que ha roto con la costumbre interna del valencianismo local de pasar voluntariamente a la oposición en situaciones electoralmente adversas. Acertada o no, esa ha sido históricamente la estrategia habitual, que servía para objetivar y fiscalizar sin ataduras el funcionamiento del ejecutivo local. Hoy no ocurre lo mismo, y es una novedad ver cómo un partido que no ha sabido rentabilizar su gestión al frente de cuatro concejalías vende la idea de que, dentro del nuevo ejecutivo, su potencialidad política sigue intacta y que «hay que mirar hacia delante». Pero antes de mirar hacia delante habría que echar un vistazo alrededor, a la realidad inmediata, para saber el terreno que se pisa, y es un terreno pantanoso desde el que es difícil tomar impulso. Si en los gobiernos de coalición domina la ley de hierro (confirmada hace un mes con el extra del cúmulo de errores cometidos por Compromís) según la cual el partido principal es el más beneficiado más en las urnas de la gestión conjunta, no es difícil advertir quién gana y quién lo arriesga todo en un pacto en el que la correlación de fuerzas entre PSOE y Més Gandia es mucho más desigual que en el mandato anterior. ¿Qué puede hacer pensar desde la experiencia que el futuro de ese partido será más prometedor que su demediado presente? Deberían explicarlo los autoproclamados depositarios del «trellat», antes de que se vuelvan completamente incomprensibles.

Por lo que se refiere al PSOE, Prieto anuncia «transversalidad» y «centralidad», como si aún no hubiese salido de la inercia semántica de la larga campaña que protagonizó con éxito y cuyo famoso marchamo fue la palabra «moderación». Pero, pasadas las elecciones, el soniquete ya no tiene sentido y el alcalde no puede seguir repitiéndolo como un eterno estrambote de sus declaraciones públicas.

Tras el giro ultra producido en las elecciones autonómicas, empezando por las de la Comunitat Valenciana, y la posible llegada del bloque PP-Vox al gobierno de España, la «moderación» del PSOE local precisará de otra formulación menos gaseosa para no ser confundido, simplemente, con un partido conservador en varias de sus actuaciones y manifestaciones públicas. La estrategia de campaña del PSOE fue un éxito, pero también una maniobra coyuntural, beneficiada por las circunstancias, que ha caducado ante el escenario político emergente en el que ya se ha iniciado la batalla de los «valores», de «los principios», que ya no admiten ser sacrificados en el altar del eclecticismo y el corto plazo.

La izquierda local tiene pendiente recuperar buena parte de un terreno que aún sigue en barbecho, y con esa tarea largamente olvidada se inicia un mandato que será muy distinto al del ciclo iniciado hace ocho años, cuando todo estaba clarísimo. Para el tercer pacto ya no sirven todas las recetas, ni las alegrías, de ayer.