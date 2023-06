El pròxim 23 de juliol estem convocats a unes eleccions generals anticipades. Una vegada tinguem els resultats a Gandia podrem començar a analitzar la tendència i preparar-nos pel pitjor a curt termini, com molt bé diu el politòleg Víctor Lapuente, almenys pel que fa al govern de la Generalitat Valenciana. Veurem què succeeix al govern central. El que ja sabem és que Gandia serà més una excepció que una norma en el nou escenari que ha començat a configurar-se.

Tots sabem que l’economia permet pocs canvis. Per tant, el discurs més contundent per part de la dreta i l’extrema dreta està orientat cap a la guerra cultural. Que ens ho diguen a nosaltres els valencians. Preparem-nos per a tornar al conflicte de la llengua, de la immigració o de l’educació i el seu famós adoctrinament, sumant la violència de gènere, els drets LGTBI i molts altres. Res de nou sota el sol.

Hi ha un model de societat en joc, no ens equivoquem. L’esquerra i el nacionalisme s’han vist superats a l’hora de contraposar un model més social i igualitari. Hi ha qui diu que no han sigut prou valents, encara que, en honor a la veritat, pot ser que la ciutadania no haja comptat amb la convicció suficient per a aquests menesters. Quants dirigents i ciutadans votants d’esquerres s’aprofiten d’una xarxa de privilegis educatius, de renda i altres? No es tracta d’assenyalar amb el dit a ningú, sinó més aviat de buscar explicacions de per què la dreta i el centredreta no tenen cap complex en aquesta direcció. Potser serà perquè el model neoliberal està triomfant fins i tot per part de molta gent que no és del tot conscient ni prou crítica.

Estem davant d’un canvi de societat? La meritocràcia que ens van vendre ha resultat ser una estafa més? El model que pot acabar per configurar-se és elitista, un model que condiciona tots els trams de renda social?

Però tornem a la realitat. Carlos Mazón tenia pressa, ja hi ha pla Mazón per a la Generalitat Valenciana i no és gens esperançador. Bé, segons per a qui, tot siga dit. És curiós, parlant de tot això, el nivell que s’està mostrant per part d’aquells dirigents que gestionaran els nostres interessos els pròxims quatre anys, en un moment de coincidència per a milers d’estudiants que acaben de jugar-se el seu futur en les proves de la PAU, d’accés a la Universitat. Una metàfora interessant que resulta una mica irònica si no fos una qüestió tan seriosa. Perquè el nivell, si visquérem en una societat més educada, l’hauria de marcar el pensament crític, el trellat que ens ha caracteritzat com a poble, no només tenir més formació o menys, o competir en jocs de suma zero, tot o res.

Sense cap mena de dubte tot esforç que fem, tota decisió que prenem i tota tasca que realitzem estan encaminats a fer de la política una activitat millor i de la democràcia una oportunitat de convivència més igualitària, justa i solidària. Però bé, no sembla que anem en aquesta direcció. Resulta com a mínim curiós que en aquests temps de crisi amb la guerra a Ucraïna, de mancança de recursos, de lluita contra el canvi climàtic, etcètera, pels quals hauríem de ser capaços d’arribar a consensos a llarg termini per a trobar solucions a tots aquests desafiaments del segle XXI, acabe marcant l’agenda un augment de la intolerància i la discrepància amb l’extrema dreta, com un nou fantasma que recorre Europa. És una nova realitat que no ofereix allò que Walter Benjamin va descriure tan bé: que només els desesperançats tenien dret a l’esperança.

Haurem d’estar vigilants i aprofitar les illes progressistes, com serà el cas de Gandia, per a demostrar que les coses també es poden fer d’una manera més tranquil·la i relaxada. Hi ha moltes diferències entre intentar millorar el món i buscar només la millora personal. Venen temps en què la implicació col·lectiva serà essencial per no perdre el rumb de la democràcia. Una qüestió que no ens podem permetre menysprear.