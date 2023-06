La regidora de l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques de Gandia (IMAB), Balbina Sendra, acompanyada pel director d'aquesta institució, Toni Ordiñana, ha presentat aquest matí en roda de premsa els Premis Ciutat de Gandia 2023, convocats i gestionats per l'IMAB.

Aquests premis són publicats per l'Editorial Grup62 en les modalitats següents: Premi Joanot Martorell de Narrativa i Premi Ausiàs March de Poesia. Els jurats de cadascuna d'aquestes dues modalitats han donat a conéixer els veredictes respectius, amb una gran novetat.

«Com a novetat, enguany es comunica el nom dels guanyadors abans de la gala d'entrega de premis, just poc després que els membres del jurat hagen pres la seua decisió. Això obeeix al fet que enguany el llibre estarà editat per a l'entrega dels premis per tal de donar-li la màxima difusió en la mateixa gala i que estiga disponible per a la campanya de Nadal. Igualment, era molt difícil de mantindre el secret tant de temps entre el moment en el qual jurat pren la decisió i quan s'anunciaven els premis», ha explicat la regidora.

En el 61 premi de poesia Ausiàs March, dotat amb 8.000 euros, el jurat, format per Jaume Pont, Maria Josep Escrivà, Rubén Luzón, Simona Škrabec i presidit per Jordi Cornudella, es va reunir el 9 de juny i ha atorgat el premi a Eduard Olesti per "Un cowboy crepuscular". El jurat ha valorat especialment la força imaginativa dels poemes, el to vindicatiu del conjunt i la potència d'una veu poètica que no s'encalla en el que és privatiu d'un individu aïllat, sinó que assumeix a plena consciència una alta càrrega generacional.

En el 45 premi de narrativa Joanot Martorell, dotat amb 20.000 euros, el jurat, format per Víctor Labrado, Valèria Gaillard, Martí Domínguez i presidit per Pilar Beltran, es va reunir el 12 de juny i ha atorgat el premi a Laia Fàbregas per "El silenci dels astronautes", una novel·la realista, contemporània, de caràcter intimista i social, amb molta sensibilitat i escrita amb un estil aparentment senzill però carregat de significació: la història de dues vides recloses en presons invisibles.

«Els premis es lliuraran dissabte 18 de novembre de 2023, en el transcurs d'un acte públic i solemne que se celebrarà a la ciutat de Gandia, en el context de la 'Tardor Literària' i en homenatge a Tirant lo Blanc», ha expressat Ordiñana.