En cinco grandes ciudades: València, Alicante, Castelló de la Plana, Elche y Torrent, el PP gobernará. En las tres capitales en minoría y en las otras dos, gracias a pactos con la extrema derecha de Vox. Los populares han conseguido alcaldías con mayoría absoluta fundamentalmente en las comarcas alicantinas: Torrevieja, Benidorm, Santa Pola y Pilar de la Horadada, además de Alfafar en València y Onda en Castelló. Las mayorías absolutas del PSPV en cambio se han concentrado en las comarcas valencianas: Paterna, Mislata, Burjassot, Aldaia, Cullera y Riba-roja, junto con Petrer y Novelda en Alicante.

Gandia ha sido la única gran ciudad de 75.000 habitantes en la que el PSPV ha conseguido 12 concejales y gobernará con mayoría absoluta sumando las dos concejales de Compromís con un pacto de gobierno, o sea 14 regidores. ¿Quién nos iba a decir que nuestra ciudad se convertiría en referente para el socialismo valenciano? Eso tiene mucho mérito para el alcalde, José Manuel Prieto. Hoy es el mejor activo del PSPV en la Comunitat Valenciana.

Les voy a contar una anécdota. Corría el año 1975, yo tenía 15 años. Ocho alumnos de los escolapios de Gandia fuimos becados en el colegio escolapio de Micer Mascó, cerca del Mestalla de València. Los únicos que hablábamos entre nosotros valenciano éramos los de Gandia, el resto un perfecto castellano, y nos miraban como extraterrestres y nosotros para mosquear a la peña recurrimos a un eslogan que rezaba «Gandia capital, València sucursal». Chorradas de juventud y resulta que hoy es cierto. ¡Toma ya!, 48 años después por lo que atañe al PSPV.

En cuanto pasen las generales en las que como número uno por València en el PSOE irá la ministra Diana Morant Ripoll se abrirá la caja de los truenos para suceder a Ximo Puig como Secretario General del PSPV. Las distintas familias se moverán para suceder a Puig y abanderar alguno de ellos/as el partido. No descarten a la Ministra de Ciencia e Innovación.

El alcalde ya tiene gobierno, conocemos a las personas y los cargos que ocupan, se supone que hasta 2027, aunque puede que alguno/a no complete los cuatro años por motivos personales, pero eso está por venir. Ahora comienza la singladura en un mar embravecido y el viento en contra. Prieto tendrá que demostrar que es un buen capitán con una valiente tripulación que lleve el barco a buen puerto. Solo cabe desearle suerte porque en ella nos va nuestro futuro ciudadano también, ideologías al margen.

Una serie de preguntas me andan rondando por la cabeza y si no las hago no sería fiel a mi conciencia. ¿No va a dimitir nadie en Compromís tras pasar de 4 a 2 concejales o será que con tener dos personas en el gobierno ya se dan por zanjados los lamentables resultados obtenidos? Por lo que veo, no. Se definen como asamblearios y autocríticos. ¿Sabía que Vox se quedó a 70 votos de sacar dos concejales, como Compromís? Espero que no les dé igual al resto de partidos. ¿Nadie nos informa si Arturo Torró Chisvert sigue militando en el PP de Gandia, todavía? Paciencia para seguir esperando. ¿El alcalde Prieto colocará entre su personal de confianza, cargos de libre designación, a personas que se han quedado sin trabajo con la caída del PSPV de Ximo Puig? Confío, espero y deseo que no. ¿Van a hacer algo los políticos locales para reducir la abstención y aumentar la participación sobre todo de los jóvenes?

Sería de agradecer que estas preguntas no queden sin respuesta. No aspiro que me respondan a mí, no soy quién, ni soy tan soberbio, pero sí comprobar que no caen en saco roto por respeto a los ciudadanos y ciudadanas de Gandia que son quienes acuden a votar cada cuatro años y merecen despejar sus dudas. Salud.