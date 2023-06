Es, probablemente, la imagen más icónica del turismo en Gandia y dice mucho de cómo se ha posicionado en los últimos años como uno de los destinos preferidos de toda el litoral valenciano para disfrutar de unos días de vacaciones: miles de sombrillas de colores situadas lo más cerca posible de la orilla, tratando de acortar lo máximo posible el camino entre la arena y el agua para darse un respiro de la exposición a los rayos del sol.

Ese era el aspecto que presentaba el litoral gandiense durante el pasado fin de semana. No en vano, la ciudad cerró el pasado fin de semana de San Juan, que suponía el pistoletazo de salida oficial a la campaña estival, con un 95% de ocupación media en los establecimientos hoteleros. La nueva concejala de Turismo, Balbina Sendra, no se ha podido estrenar de la mejor manera, anunciando que la capital de la comarca de la Safor lograba, pese a que aún no se ha acabado el mes de junio, una situación que se conoce como «lleno técnico», es decir, que quedan muy pocas plazas libres en los hoteles y que si alguien buscó una reserva de última hora se encontraría con muchas dificultades.

Ya la noche de San Juan, el pasado viernes, la playa se llenó hasta la bandera. El ayuntamiento había organizado una hoguera oficial, alrededor de la cual se aglutinaron miles de personas. Pero es que, al margen de esta, hubo otros centenares de pequeños fuegos que atrajeron a miles de personas a seguir el ritual de mojarse los pies con las siete primeras olas del 24 de junio. Fueron muchos los gandienses que se acercaron hasta la playa para convertir esta celebración en una de las más multitudinarias de los últimos años y en la que no se registraron incidentes.

Un castillo de fuegos artificiales culminó una noche que dio paso a un fin de semana de récord en la playa de Gandia, unas jornadas que ya auguran un verano que puede ser de récord, superando incluso las cifras del pasado, que ya fue muy satisfactorio para el sector turístico.

Sendra ha calificado como «muy positivos» los datos que presentaba la gran mayoría de los hoteles de la playa. Los establecimientos hosteleros también se han visto beneficiados de esta situación con una afluencia masiva de clientes que han aprovechado el buen tiempo para disfrutar de sus primeros días del verano.

Desde el departamento de Turismo señalan que el hecho de que San Juan cayera en viernes ha favorecido esta afluencia. De hecho, no solo hay que tener en cuenta la ocupación de los hoteles, sino también la de los apartamentos en alquiler turístico y, como no, las segundas residencias. Fácilmente se podía apreciar durante el pasado fin de semana cómo había muchísimas persianas levantadas en los edificios de la playa de Gandia, señal de que la campaña turística ya está a pleno rendimiento en la ciudad.

El paseo marítimo, a reventar

No en vano, si alguien tenía prisa, el mejor lugar para moverse no era el paseo marítimo Neptú, que se convirtió en un río de personas que iban y venían

Las reservas de cara a los próximos dos meses están funcionando bien, como casi siempre, pero entre el sector se muestran satisfechos también de cómo han funcionado las semanas previas a la campaña estival. No en vano, la edila de Turismo revelaba que el fin de semana anterior al de San Juan ya se registraba en la playa de Gandia una ocupación hotelera del 84%, lo que supone un porcentaje muy alto en época que no es temporada alta como tal.

La única duda que existe en el sector de cara al próximo verano es cómo podría afectar la celebración de las elecciones, previstas para el 23 de julio próximo. Sin embargo, algunas fuentes apuntan de que la celebración de esta jornada no será un factor clave para un descenso de la presencia de turistas y, por tanto, se espera que también durante esas fechas la ciudad presentará una buena afluencia de turistas.