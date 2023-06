El PSPV y Compromís de Tavernes de la Valldigna se han demostrado en el último proceso electoral como dos formaciones expertas en llevar muy al límite sus posicionamientos en las conversaciones para cerrar el pacto de gobierno. Tanto es así que el la noche del martes casi convirtieron el salón de plenos en la mesa de negociación, que se tornó pública ante los vecinos y vecinas presentes y los ocho ediles del PP, para solventar los últimos flecos del acuerdo a través de dos enmiendas.

Los textos fueron presentados por Compromís, concretamente por el concejal de este grupo, Josep Llàcer, aunque las dos formaciones han aclarado a este periódico que su contenido había sido consensuado antes de la sesión también con EUPV. Se tuvo que hacer de esa forma porque, como ya ocurriera el día de la investidura, el pasado 17 de julio, no se logró un punto de encuentro hasta minutos antes de la sesión y, como ya estaba convocada, la única forma que había de solventarlo era presentando una enmienda a su propia propuesta.

Los dos partidos llevan semanas negociando y en la convocatoria del pleno del martes se había presentado una propuesta que contemplaba un sueldo de 54.600 euros en dedicación exclusiva para la alcaldesa, Lara Romero, otras tres dedicaciones completas para las tenencias de alcaldía con salarios de 47.600 euros, dos medias a razón de 23.800 y una al 75% de la jornada con una retribución de 35.700.

Sin embargo, Compromís no la veía con buenos ojos y antes del pleno se acordó la rebaja de los salarios, que pasaron a quedar como estaban en la pasada legislatura, a excepción del de la alcaldesa. Las dedicaciones exclusivas bajan hasta los 44.800, las medias a 22.400 y la de tres cuartos de jornada a 35.700. A esto se añadió, posteriormente, la petición de rebajar también el número de personas liberadas, que se tuvo que hacer mediante enmienda al acordarse finalmente a minutos del pleno.

Tensión entre socios

En concreto, la enmienda solicitaba la reducción de una de las dedicaciones a tiempo completo que correspondían al PSPV y, por consiguiente, el salario que percibirá dicho concejal, que pasará de 44.800 euros brutos a 22.400. Eso provocaba, por tanto, que los socialistas, incluyendo a la alcaldesa, se quedaban con dos liberados y medio en vez de tres como se proponía incialmente, mientras que Compromís tendrá con dos completas y EUPV manteiene una al 75%.

Tras leer la propuesta, la alcaldesa, Lara Romero, abrió turno de palabra, momento en el que se evidenciaron esas tiranteces entre los dos partidos, ya que el edil del PSPV, Juan Bautista Talens, tomó la palabra para pedir a Llàcer que aclarara a qué grupo afectaba esa petición, puesto que el texto no lo especificaba. El concejal nacionalista respondió que se basaba en el acuerdo gobierno y confirmaba que la rebaja afectaba al grupo socialista. El concejal del PSPV volvió a reclamar la palabra para recordarle a Compromís que cuentan con tres ediles, mientras que ellos son cinco. A esto, el edil nacionalista respondió de nuevo asegurando que lo que se votaba era el acuerdo marco del pacto, independientemente del reparto que después haga cada grupo, anunciando que, en su caso, no van a asumir una de las dos que les corresponden.

"Veo que hay cohesión en el gobierno"

En este punto, la portavoz del PP, Eva Palomares, tomó la palabra y, tirando de ironía, señalaba que "veo que hay mucha cohesión en el gobierno, que lo tienen todo hablado y que el PP no es el único que está al margen del diálogo" y proponía que se quedara el asunto encima de la mesa, ya que no habían tenido tiempo a estudiar la propuesta, lo que no fue aceptado por el pleno.

Antes de votar la enmienda, hubo un receso en el pleno para que los populares la estudiaran. Tras unos minutos, los ediles del PP regresaron al salón de plenos y votaron a favor de la propuesta, habilitando por ese cambio en el reparto de dedicaciones y sueldos. En este punto, la portavoz popular, al ver que su voto favorable a la enmienda suponía también que daban validez a la propuesta, pedía repetir la votación para cambiar el sentido de su voto, algo que el secretario, aparado por la legislación, negó.

Ahí no acabaron las modificaciones. En el siguiente punto, Compromís volvió a presentar una nueva enmienda, en este caso para reducir el sueldo al personal de confianza de la alcaldesa, es decir, la jefa del gabinete de alcaldía y la persona responsable de prensa. La propuesta inicial era para ambos un salario bruto anual de 44.800 euros. Con la aprobación de esta propuesta, los sueldos pasan a ser de 34.939 y 30.571 euros respectivamente.

"Profesionalizar" y "dignificar" el trabajo político

La alcaldesa, Lara Romero, en conversación con Levante-EMV ha reconocido que la intención de su partido con su propuesta, que incrementaba sustancialmente las retribuciones de la pasada legislatura, era "profesionalizar" la figura de la jefa del gabinete de alcaldía, que, "tendrá la función de revisar cada proyecto que pase por alcaldía", señalaba. Además, ha elegido el perfil de una mujer que lleva "16 años como funcionaria en otro ayuntamiento" y considera "lícito" que cobre lo mismo en el gabinete de alcaldía que lo percibe en el puesto que deja.

Respecto al sueldo de los ediles con liberación, Romero, señala que con su propuesta se pretendía "dignificar" el trabajo de un concejal "sobre el que va a recaer una grna responsabilidad, ya que va a descongestionar y poner en marcha muchos proyectos importantes". Se refiere precisamente a Juan Bautista Talens.

Por su parte, el concejal de Compromís, Josep Llàcer, explica que la propuesta iba en la línea "de hacer valer el pacto de investidura" que, considera, "va en coherencia con lo que puede asumir Tavernes y lo que nos pedía la ciudadanía". En ese sentido, remarcaba que "ha sido acordado" y aunque reconoce que "lo ideal habría sido aclarar este tema antes" lo enmarcó en algo "normal" porque "es el principio y venimos de unas negociaciones y ahora toca hacer una base sólida".