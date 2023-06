Alegrad esas caras que no es para tanto», va cridar una de les membres de la mesa electoral al col·legi Francesc de Borja. Ningú dels que formaven el grup d’apoderades d’esquerres li vam dir res. Aquella dona havia expressat clarament el que la gran majoria de ciutadanes pensen: Que la política és un joc i tots els polítics uns aprofitats. Un barri obrer i emigrant acabava de triar als seus raptors per a que els governaren els propers 4 anys. En aquell barri obrer, les paperetes dels feixistes gairebé havien empatat les de Més Gandia i Compromís. Les de Unides Podem ni apareixien i les del PP havien empatat les de PSPV.

Estava clar, havíem perdut, per poc, però de poc valia això ja. A aquella dona de la mesa, com a la majoria del poble, poc li importa que s’hagués gestionat de forma impecable l’economia, o les millores en salut, educació, mobilitat, polígons, patrimoni, l’AP7, la Xarxa Llibres, el nou hospital del Passeig o el nou Palau de Justícia, entre centenars de més coses. Autocrítica!criden algunes. Jo ja me la faig cada dia. L’esquerra alternativa se la fa a cada assemblea. La fem tant que sovint ens autodestruïm i ens fragmentem.

D’autocrítica estem servides, no patiu; canviem estratègies, persones, fem primàries i secundàries... l’autocrítica se l’hauran de fer les treballadores, les dones i els homes que miren de costat a les seues companyes lluitadores, la classe obrera, els migrants amb nacionalitat, i sobretot, els mitjans de comunicació, un fet que és inèdit. I tot això és una mala notícia per a moltes coses, com estem veient aquests dies, però sobretot per a la transició ecològica, perquè suposa, de nou, una parada en la lenta presa de decisions que ja s’havia posat en marxa.

Ens equivoquem moltes vegades, és l’essència dels éssers vius, i és un mecanisme ecològic dissenyat per tal d’aprendre. És un procés natural que totes les espècies del planeta practiquem. I en base a l’error, s’avança i s’aprèn. Però l’ésser humà, de moment, és l’únic que a la resposta «aprendre» davant de l’error, afegeix una variant, la repetició de l’errada intencionadament.

Evidentment això passa perquè al darrere de l’errada hi ha interessos particulars. El canvi climàtic s’ha accelerat per motius humans. I les mentides per defensar interessos particulars l’han fet anar tan ràpid que ja és una «emergència climàtica». Res de nou, ja estava anunciat fa pràcticament 40 anys. I encara així, com a humanes no hem parat de cometre errades intencionades; errades/mentides. Certament abans inclòs, altres ja ho havien cridat clar i ras, entre ells Marx i Engels. Ells ho va dir magistralment; l’ús dels recursos només pot ser equilibrat i sostenible i sempre amb un clar objectiu col·lectiu, amb la clara consciència del be comú. Els recursos no poden ser governats per mans interessades en aprofitar-los econòmicament, perquè al final acaben per esgotar-los.

Gandia, sí o sí, com la resta de ciutats del mon, només té un camí, i jo trobe que ja deuríem compartir-lo totes, unes i altres. El camí de la resposta a la emergència climàtica. Son urgents les mesures en relació a la mobilitat, a la producció, al consum i als recursos utilitzats, però el treball d’autoprotegir-se és el pilar fonamental de la resposta. Si les ciutats no queden en pocs anys totalment tapades per un bosc que les protegisca del calor i de les temperatures, que augmenten la humitat i la infiltració d’aigua, no podran sobreviure. Ho diuen tots els càlculs, models, evidències i persones de seny i saviesa.

A Gandia fa anys que hi treballem, sempre de la mà de l’esquerra alternativa, i des de fa 8 anys ho fem des de Més Gandia amb molt més afany. I encara cal donar-li una volta més, i certament, una molt més gran. El Pla d’Ombres porta centenars d’arbres plantats a la ciutat. L’Anella Verda ens protegirà envoltant-nos pels costats i el Pla d’Ombres ens protegirà i ja ens protegeix per dalt. Però, si volem resistir el calor, protegir les nostres filles del Sol, hem d’inundar tota la ciutat de verd, fer la ciutat bosc, i per a això encara falta molta feina. Més Gandia és la garantia, l’única, que això passe i, pels pèls, seguirem governant i executant aquest model. Els altres estan distrets fent carreteres i càmpings i lluitant (encara) contra les peatonalitzacions. I això és seguir fent d’humà «torpe» i/o de defensor dels poderosos i de la seua cadena de compensacions i favors. Treure formigó, i plantar arbres, treure cotxes i fer parcs, refer carrers i fer cèrcols allà on no hi havien. I res genèric, molts noms propis, parcs nous i parcs reformats amb més verd: eixes són les nostres paraules. Eixos són els fets que parlen per nosaltres.

Aquests canvis són respostes a l’emergència climàtica. Vull donar les gràcies al petit grup de gent amb seny i responsabilitat que ens han votat. Els vostres vots faran que puguem seguir amb la ciutat bosc. Ressonen com mai les paraules de Joan Fuster: «Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres». Dubte que la classe obrera i els joves que votaren a la dreta i al feixisme les arriben a escoltar, però de segur que aquests 4 anys les podran entendre amb facilitat.