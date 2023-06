A la mitjania de la dècada dels 60 del passat segle, l’Institut Laboral Tècnic Ausiàs March experimentà un creixement de l’alumnat realment important; no sols de Gandia, sinó de tots els pobles de la comarca de la Safor i de comarques veïnes (Marina Alta, Vall d’Albaida, la Valldigna). L’Institut era sens dubte el centre de referència de la gran majoria dels «estudiants de poble». Érem «xicalla» de 10 anys que després d’haver superat la prova d’ingrés (un examen gens fàcil, el qual havíem estat preparant durant un curs en l’escola primària), ens incorporàvem a l’Institut en primer de batxiller.

El repte era important. Sabíem que durant 7 anys culminaríem el batxillerat i tindríem l’opció de fer estudis superiors, aquells que ho desitjàrem, a banda de tenir altres sortides laborals donades les característiques del batxillerat tècnic. Tots els dies teníem que fer un veritable esforç per acudir a les classes. La dinàmica diària començava aproximadament a les 7 del matí: assear-se, desdejunar, agafar els bàrtuls i cap a l’autobús, el tren d’Alcoi o de Dènia; cadascú segons d’on vinguera.

La jornada era llarga i intensa. Els «de poble» passàvem tot el dia lectiu al centre. Anàvem preparats; una bossa pels llibres i altra pel menjar: esmorzar, dinar i berenar. Tot el dia entrepans, i el menjar de calent a la nit.

Els hiverns eren especialment durs. Feia molt de fred i encara que portàvem quatre mànigues, la humitat ambiental incrementava la sensació de fred. De camí a la parada de l’autobús anàvem xafant i trencant el gel que es formava als bassals dels carrers. Els dies de pluja s’agreujava la situació. Les botes d’aigua i el paraigües, passaven a formar part de l’equipament i pujava la càrrega, ja de per si pesada. Als que veníem de Xeresa i Xeraco l’autobús ens deixava al costat de l’estació de trens de Gandia, al mateix lloc que diverses línies d’autobús d’altres pobles de la comarca.

Des de la parada fins a l’Institut l’itinerari a seguir era quasi sempre el mateix, travessant pels carrers d’una Gandia dels anys 60 i 70 que poc tenen a veure amb els actuals.

Arribàvem al centre, formació de files, el cant del Cara al Sol i les oracions, i pujar a la classe. Correcció de deures i explicació pertinent de les assignatures corresponents fins l’hora del «recreo». Esmorzàvem en qualsevol racó del pati o sota els porxes on havia una única aixeta per poder beure. La mitja hora d’esplai no donava massa temps per jugar. Tampoc quedava molt espai al pati, donat que l’alumnat major l’ocupava pràcticament tot. Acabat l’esplai venia la segona tanda de classes del matí i la fi de les hores lectives. Era l’hora de dinar.

Dinàvem asseguts a terra en qualsevol racó del pati o dels porxes. Els dies de pluja, fred o mal temps, Pepe, el conserge, que era d’Ador, ens deixava seure en el vestíbul del centre. No disposàvem de menjador; només quan suprimiren el taller de fusteria per necessitats d’ampliació d’aules per l’increment de l’alumnat, s’habilità un espai amb taules i cadires, que feia les funcions de menjador. Un pitxer d’aigua i gots completaven el parament per dinar que cadascú portàvem de casa.

Després de dinar, ens llançàvem al pati a gaudir-lo en la seua totalitat, jugant en grups a diversos jocs: raspall, frontó, bàsquet, futbol, camallà bot i botar, a «l’all», «xurro»...

De tant en tant ens acostàvem a vore com anaven les obres del que més tard coneixeríem com «l’Institut nou». Si teníem examen per la vesprada, li demanàvem a Pepe el conserge, que ens deixara repassar al replanell de dalt de l’escala.

El toc del timbre marcava l’inici de les classes de la vesprada, que resultaven llargues i pesades, sobretot quan teníem tallers.

Acabada la jornada lectiva, agafàvem l’autobús de tornada cap al poble. Arribàvem al voltant de les 19 hores a casa. Tocava fer deures; muntonades de deures, que de normal els reprenies després de sopar i acabaves a altes hores de la nit. A l’hivern, quan plovia, sovint se n’anava la llum i tocava acabar-los amb la tènue llumeneta d’un ciri o d’una espelma. Preparaves llibres i materials del dia següent i a descansar!

Durant 7 llargs anys aquestes jornades extenuants foren la rutina del estudiants «de poble» del batxillerat tècnic de Gandia. Fou un gran esforç i força de voluntat per la nostra part, que donaria els fruits corresponents. En un alt percentatge, proveníem de famílies humils, en les quals els pares eren jornalers del camp i ens oferiren la possibilitat d’estudiar per tenir un millor futur. També per a ells va ser un enorme sacrifici. Per a moltes famílies seríem la primera generació amb estudis superiors. Fórem i som,l’última promoció del Batxillerat Tècnic Superior de l’Institut Ausiàs March de Gandia.