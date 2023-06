Ser una ciudad de costa con una de las playas más conocidas y atractivas de España. Ser capital de comarca, bien comunicada con València y con un dinamismo económico innegable. Disponer de servicios de primer nivel, altas expectativas de mejorar en el futuro inmediato y, que nadie lo olvide, un clima agradable que solo la perspectiva del cambio climático es capaz de ensombrecer.

Esos son algunos de los aspectos que permiten mantener a Gandia en el número uno del ránking de ciudades costeras españolas en rentabilidad por la compra de una vivienda. Es decir, es aquí donde se recupera más rápidamente el capital invertido, tanto si el inmueble se destina al alquiler como si la operación de compraventa se realiza con vistas a revenderlo.

El último informe titulado Rentabilidad en Municipios Costeros en Verano 2023, realizado por el portal inmobiliario Fotocasa, destaca que Gandia es la ciudad costera española que actualmente ofrece esa mayor rentabilidad. «En concreto, este mayo alcanzó un impresionante rendimiento del 11,6%», reconocen los redactores del informe, quienes añaden que esa cifra supone 7,7 puntos más que hace 15 años (2008) y 6,5 puntos más que hace 10 años (2013). En la práctica, y siempre tomando una media, eso significa que adquirir un piso en Gandia se puede amortizar en menos de diez años, una rentabilidad que difícilmente se encuentra en otro tipo de inversiones, exceptuando las de energías renovables, donde en muchos casos la rentabilidad también es espectacular.

El portal ha destacado que la rentabilidad de la vivienda ha pasado por distintos escenarios a lo largo de los últimos 15 años y, en 2023, las ciudades costeras de España han experimentado un cambio de rentabilidad que hace cada vez más atractiva la idea de invertir en viviendas.

Estos datos corresponden al análisis realizado por Fotocasa a partir de la oferta del precio de la vivienda en venta y en alquiler del portal y que sitúa la rentabilidad de España en un 6,6% a mitad del año 2023. Gandia, por lo tanto, casi dobla la media nacional, y no es un dato nuevo, sino que se viene produciendo desde hace tiempo fruto del atractivo la ciudad merece para los inversores.

La creciente demanda de vacacionar en zonas de playa ha hecho que la rentabilidad de las viviendas en estas áreas se dispare dos o incluso tres veces en los últimos 15 años. Si en mayo de 2008 apenas nueve ciudades costeras superaban la rentabilidad media de España (4,2%), en 2023 se contabilizan 26 ciudades con una rentabilidad igual o superior a la de España (6,6%).

Por delante de Benidorm

Tras Gandia, que está a la cabeza del ránking, le siguen las rentabilidades de las viviendas ubicadas en la localidad cántabra de Laredo (11,1%), La Manga del Mar Menor de Murcia (10%) y Águilas, también en Murcia (10%), como zonas con una rentabilidad superior al 10% en este pasado mes de mayo.

Por destacar solo las localidades valencianas, muy por detrás de Gandia están Sagunt (7,5%), Benidorm (7,3%), Alicante (6,9%) y Elche (6,6%).

Aunque el estudio hable de ciudades de costa de España, el análisis de la rentabilidad de la vivienda no solo se refiere a las urbanizaciones litorales, que en este caso sería la playa de Gandia, sino al conjunto del municipio. Es decir, el atractivo que deriva en la rentabilidad de la vivienda se extiende a todas las áreas de la ciudad, obviamente no de forma homogénea. No es igual un apartamento en primera línea de mar o con vistas al puerto que otro en el paseo de les Germanies o el distrito de Corea, pero todos se benefician de esa «marca Gandia» que eleva sus precios.

Efectos negativos

Ese dato, tan aparentemente positivo, tiene efectos no deseados, entre ellos el problema del precio de alquiler de la vivienda que sufren miles de familias de Gandia. De hecho, en esta ciudad la lista de la Administración para asignar pisos a precios asequibles es, per cápita, la más abultada de la Comunitat Valenciana.

Justamente por eso tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Gandia tienen en marcha planes para elevar el parque de vivienda pública de la ciudad, algo que incluye tanto la construcción de edificios como la puesta a disposición de pisos o casas propiedad de la Sareb que están desocupadas desde hace años.

De momento es una incógnita la política en materia de vivienda que adoptará el nuevo Consell de la Generalitat que presidirá Carlos Mazón, pero el Gobierno local del alcalde José Manuel Prieto ya anunció en campaña electoral, y después de repartir las delegaciones, que situaba la vivienda como un objetivo prioritario.