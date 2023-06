En les èpoques de crisi el pensament acostuma a fer una reflexió profunda sobre les causes dels problemes que estan llastant el normal desenvolupament de la societat. En una situació com la de l’Europa del segle XVII, és a dir, la del Barroc i la Guerra dels Trenta Anys, entre altres vicissituds, aportacions com les del jesuïta aragonés Baltasar Gracián (1601-1658) van contribuir a alçar acta de la profunditat de la crisi de la consciència europea, tot partint de la constatació dels problemes de la societat espanyola del seu temps. Val a dir que en èpoques de profundes transformacions com la nostra les seues reflexions encara són dignes de recepció, tal com proven les existents traduccions en les principals llengües. Unes reflexions que ajuden a eixamplar la visió dels esperits que tenen la impressió de viure al final d’una etapa de la cultura occidental i busquen testimonis d’altres crisis històriques per contribuir a il·luminar la situació actual i les previsions de futur.

El jove jesuïta Baltasar Gracián, ja sacerdot des de 1627, arribà a València en 1630 per a fer l’any de la tercera provació. Va ser el seu primer contacte amb la realitat valenciana, posteriorment continuat a Gandia, entre 1633 i 1636, i més endavant, en 1644 i 1645, a la ciutat de València. La seua estada a Gandia va ser la més llarga en terra valenciana i també de gran importància personal perquè va ser professor del curs filosòfic o d’arts a la universitat i va emetre la professió solemne dels quatre vots, el grau de màxima pertinença a la Companyia de Jesús, en l’església de Sant Sebastià perquè la nova encara seguia en construcció. També, a Gandia, va conéixer els ducs Francesc Pasqual de Borja i Artemisa Maria Doria-Colonna, tan elogiats en la seua obra El discreto, publicada en 1646. La comunitat, a més, va fer una compra important de llibres d’autors moderns que van ser ben aprofitats per Gracián per a començar la seua carrera d’escriptor.

El període de residència a València i Gandia va suscitar en Gracián una profunda animadversió a la forma de ser valenciana, de tal manera que la seua experiència negativa, expressada en diverses ocasions, es convertirà en matèria literària i de pensament en la seua obra capital El Criticón, publicada entre 1651 i 1657. A València, en primer lloc, va trobar un clar enfrontament entre els jesuïtes de procedència aragonesa i valenciana. Gracián hi va comprovar que la forma de viure la vida religiosa entre els valencians tenia una certa relaxació, allunyada de la seua manera de ser austera, fins i tot en la manera de vestir. S’hi afegí, a més, el seu difícil temperament qualificat pels superiors de «bilioso-melancólico y colérico-sanguíneo», d’acord amb la coneguda teoria dels «humors».

Per a Gracián, els valencians, gent de poca substància, estaven obsessionats per tot allò que mostrara coses de caràcter extraordinari o meravellós en la vivència de la religiositat, a vegades amb estranyes pràctiques. En realitat, també els testimonis de l’època, com el dietari de mossén Pere Joan Porcar, accessible, des de fa anys, gràcies a Ferran Garcia-Oliver, dóna una informació de primera mà sobre creences, fets violents i costums dels valencians de principis del XVII. La investigació més recent ha vingut a confirmar aquella fragmentària informació de l’esmentat dietari, com en l’obra Místicos, beatas y alumbrados. Ribera y la espiritualidad valenciana del s. XVII, de Francesc Pons Fuster, publicada en1991.

La més alta expressió negativa de la visió de Gracián sobre la realitat valenciana apareix en el capítol El yermo de Hipocrinda de El Criticón. Els personatges Andrenio, l’home natural, i Critilo, l’home civilitzat, emprenen un viatge de formació i de coneixement de la condició humana. En una de les etapes del seu itinerari arribaran al país de la hipocresia o Hipocrinda, transposició de València, on trobaran un convent en el qual «dentro no se dice lo que se siente, nadie habla claro» i la forma de viure és l’aparença «todo con capa de virtud», amb la pretensió de fer «que los mismos vicios pasen plaza de virtudes, y que los malos sean tenidos por buenos, y aun mejores». També hi trobaran una mestra «muy rodeada de novicias del mundo, dándoles lecciones de saber vivir» des d’una teoria general que defenia «la eficacia de la apariencia; aquí está todo en el bien parecer, que ya en el mundo no se atiende a lo que son las cosas, sino a lo que parecen». La reacció d’Andrenio davant d’una oferta «de tan barata felicidad, de una virtud tan de balde» és la de l’home natural que aspira «a tomar el hábito de una buena capa, para toda libertad, y profesar de hipócrita». Critilo, per la seua part, s’haurà de preguntar si «¿con esta virtud fingida podremos nosotros conseguir la felicidad verdadera?».

La història, per sort, no es repetix, però la lectura dels clàssics ens ajuda a reflexionar i a fer-nos preguntes sobre la nostra «societat de l’espectacle», que, com en el segle XVII, amaga un profund pessimisme, tot i l’aparent lluentor de tantes representacions d’èxit, fama i poder, enlairades sobre fonaments inconsistents, lluminàries ràpidament enfosquides per altres prestigis emergents, encara que siguen efímers. És per això que, ara i ací, hauríem de reflexionar sobre quins són els corrents de fons, allò que va fent possible els grans canvis culturals i històrics i que ben sovint són fets visibles per aspectes exteriors, com la moda o la música popular. Gracián és d’aquells pensadors que tenen la capacitat de donar sentit a les incidències més menudes de la història o d’alguns personatges, com portes que s’obrin a paisatges més complexos i de més difícil coneixença i interpretació.