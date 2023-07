La reversión del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) por parte de la Generalitat el pasado mes de abril no se ha traducido, por el momento, en una mejor atención para los usuarios y las usuarias de este servicio, que es obligatorio para poder conducir. Existen dos vías para acudir con los vehículos a la revisión: la cita previa o bien acudir y esperar la cola y ser atendido cuando haya un hueco.

Quienes han optado por esta segunda opción llevan más de cinco horas de espera hoy jueves, según ha narrado uno de ellos a Levante-EMV, quien explica que, por lo que ha podido escuchar durante ese tiempo, es algo que se repite habitualmente. Son las 12.45 cuando atiende a este periódico y cuenta que "yo he llegado aquí a las 8 de la mañana pero hay gente que está desde las 7.30". En ese tiempo, cuenta, de los vehículos que han llegado sin cita previa "apenas se ha atendido a un par de ellos".

Hasta una quincena de vehículos se acumulan en el interior del recinto ubicado en el polígono de Alcodar haciendo cola, tanto coches como motocicletas, que esperan para recibir un servicio obligatorio, con el peligro de exponerse a una multa en caso de que la ITV esté caducada, como es el caso del usuario que ha denunciado la situación. "A mí se me acabó el plazo hace dos días", narra.

"Los trabajadores de aquí nos han dicho que ha habido días en los que la espera se ha alargado hasta siete horas", cuenta este vecino de Gandia, que, en el momento de atender a este periódico, llevaba ya cinco. Todo ello bajo un sol de justicia, como es normal en pleno mes de julio. "Hay una persona que lleva varias horas durmiendo en el coche, con el aire acondicionado puesto", cuenta como anécdota.

El hombre recuerda que hace unos años "había dos mecánicos por fila y ahora solo hay uno", por lo que la falta de personal podría ser una de las causas de esta situación. Además, narra que "si viene un tráiler, como ha ocurrido hace un rato, peor aún prque acuden tres mecánicos solo para atender ese servicio".

La situación no parece exclusiva de Gandia, ya que en la fila hay personas que han intentado acudir a otros centros próximos "y dicen que la situación es igual", cuenta el hombre, quien señala que "me sabe muy mal porque aquí hay personas mayores que tienen que estar aguantando horas en la cola".

Sin citas en todo el verano

Pero eso no es todo, ya que, además, intentar coger cita previa a través de la página web de Sitval, la empresa pública creada para la gestión de las ITV, para someter el vehículo a inspección técnica es una misión casi imposible. En la estación de Gandia no hay horas libres hasta el próximo 24 de septiembre, según ha podido comprobar este periódico. Pero la situación no es mucho mejor en otras ciudades próximas. En Ontinyent, por ejemplo, no hay ni en julio ni en agosto, lo mismo que en Alzira, mientras que en Ondara no hay en julio y los de agosto no están ni activados.

La Generalitat hizo efectivo el rescate de las ITV, que estuvieron gestionadas por empresas privadas durante 25 años, el pasado mes de abril, un trámite que se llevó a cabo con compromiso de mejora del servicio. La toma de posesión oficial y simbólica tuvo lugar en Gandia, ya que esta estación se convirtió en