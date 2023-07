No ha podido ser. La empresa que ejecuta las importantes obras de ampliación y mejora de la carretera que comunica las localidades de Piles y Oliva por la costa no detendrá los trabajos en todo el verano y, consiguientemente, ese vial no se abrirá al tráfico a pesar de la gran cantidad de usuarios que registra en esta época por la alta afluencia a las playas.

A pesar de que en su momento responsables del Ayuntamiento de Oliva pidieron a la Diputació que intentara establecer un paréntesis temporal en las obras y reabrir la carretera entre los meses de julio y agosto, no solo eso no se ha producido sino que, como indicaron ayer, no va a ser posible. Algunos usuarios han trasladado a este periódico sus quejas al contemplar que, metidos ya en julio, la carretera seguía cerrada y que nada apuntaba a una apertura próxima. Ayer, para aclarar esta circunstancia, responsables de la Diputació de València mantuvieron un encuentro con los de la empresa que está al frente de los trabajos y confirmaron que la obra tiene que continuar. En primer lugar, porque el pliego de condiciones no fija la paralización de los trabajos en verano. En segundo lugar, porque las lluvias insistentes que cayeron el pasado mayo impidieron adelantar la ejecución del proyecto al ritmo que se tenía previsto. Y, también muy importante, porque es fundamental que la mejora de la carretera esté en una fase avanzada en los primeros días de septiembre para poder garantizar, aunque sea de forma muy controlada y provisional, el tráfico de camiones y otros vehículos que en esa época se dedican a la recolección de la naranja primeriza que se cultiva en esta zona. A todo esto se suma que tampoco esta obra se ha podido librar de los retrasos en el suministro de materiales, aspecto que también ha contribuido en no poder adelantar la ejecución para abrir la carretera siquiera en el mes de agosto. Las obras de ampliación, mejora de seguridad y defensa contra inundaciones de este tramo de la carretera Natzaret-Oliva son una histórica reivindicación de ambos ayuntamientos e incluyen la construcción de un carril bici. Los trabajos, que fueron adjudicados a las empresas Pavasal y ECSA, cuestan casi 2,2 millones de euros y deberán estar terminadas el 6 de octubre próximo. Es posible, adelantaron ayer desde la Diputació, que una o dos semanas antes ya se pueda restablecer el tráfico. Ocurrió en Bellreguard y ocurre ahora en el Real de Gandia Las obras públicas, y especialmente el corte de calles o carreteras, casi siempre acaba generando indignación entre los usuarios que las necesitan. Lo que ahora pasa en Piles y Oliva pasó el verano pasado en Bellreguard, cuando la carretera de la playa estuvo cortada por las obras de mejora y eliminación del riesgo de inundación. Y está pasando ahora en el Real de Gandia, donde el ayuntamiento ha tenido que regular el tráfico a la urbanización de Monterrey para construir la red de agua potable. La Administración, en todos los casos, responde que hay que tener paciencia porque son obras necesarias.