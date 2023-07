Tremendo susto el que se han llevado los vecinos de la avenida del Arenal, ubicada en primera línea de la playa de Tavernes de la Valldigna. Sobre las 15.30 horas, mientras unos acababan de comer y otros ya disfrutaban de un descanso, han escuchado un gran estruendo y, al salir a comprobar de dónde provenía se han encontrado con que la terraza de una de las viviendas se había venido abajo.

La plataforma se ha desplomó íntegramente sobre el pequeño paseo que atravesa la urbanización y por el que habitualmente no solo transitan personas que van y vienen a la playa, sino que también hay muchas que se sientan allí a modo de terraza para pasar su rato de asueto. Por suerte, en el momento en el que se ha producido la caída no era el caso, por lo que no ha habido que lamentar ningún herido.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local, que ha dado aviso tanto a los bomberos como al arquitecto municipal, que ha comprobado el estado de la vivienda. Ahora se abrirá una investigación para determinar las causas.

El derrumbe solo ha afectado a la plataforma de la terraza, donde había una mesa con sillas, sin afectar a los pilares ni tampoco a la estructura interior de la vivienda, que se encuentra habitada y donde en ese momento estaban sus propietarios.

Ninguna del resto de las casas próximas ha resultado afectada, ni tampoco ha hecho falta desalojarlas, ya que se encuentran físicamente separadas.