El Nacionalcatolicisme imperant s’imposava en els instituts als estudiants adolescents per mitjà de les tres assignatures maries oficials: Formación del Espiritu Nacional, Gimnàstica i Religió. De les dos primeres se’n feien càrrec els falangistes i de la darrera el clergat de la ciutat.

Des del principi de la represa de l’Institut Laboral –l’any 1950– com a centre de d’ensenyament secundari a Gandia, hi havia al claustre de professors un docent de religió. El primer de tots fou Vicent Pascual, el Nabet, rector del Raval, a qui corresponia el centre en la jurisdicció de la seua parròquia. En crear-se la nova parròquia de Crist Rei, el seu primer rector Antonio Garcerán, passà a fer-se’n càrrec. Però l’etapa més llarga, és sense dubte, la dels professors jesuïtes que vingueren després. Certament, durant tota la postguerra fins la mort de Franco, la pastura de les ànimes dels adolescents de Gandia, almenys d’aquells que estudiaven, estava en mans del pares Escolapis o dels Jesuïtes. Com les xiques estudiants ho estaven per les ordres femenines de les Esclaves, les Escolàpies o les Carmelites.

De la mateixa manera que la política tenia el Frente de Juventudes i les seues activitats, els jesuïtes disposaven del Palau del Sant Duc, i les seues Congregacions Marianes. Estes tenien un ampli local amb futbolins i biblioteca amb tebeos. En un temps de precarietats i grisors, amb pocs llocs d’esbarjo, aquell local proporcionava una mínima distracció. El pare Tort capitanejava aquell indret i la pròpia Congregació Mariana, les principals activitats de la qual eren participar en la Sabatina setmanal, les processons importants de la ciutat i especialment les eixides amb tartana, disfressats de creuats, al monument del Cor de Jesús al Real un diumenge cada mes, sense oblidar el Exercicis Espirituals, marca ignasiana de la casa. A l’Institut, quatre varen ser els jesuïtes claustrals. El primer el pare Juan Lucia, després el pare Sandalio Jiménez, seguit de Antonio Montava i Oristelo Muñoz els anys que l’alumnat del centre era ja ben nombrós.

Vaig tindre al pare Montava, els primers cursos, i a Muñoz els darrers. Montava era estricte i exigent; en aquell temps no sabiem de les peripècies de la seua joventut i la seua participació com a militant anarcosindicalista als afers de la guerra civil, on va ser professor, col·laborador periodístic, fins i tot va escriure un llibre i va acabar graduat com a major de l’exèrcit republicà. Les coses de la vida, a l’exili del camp de concentració d’Argelet fou captat i convertit pels jesuïtes i ordenat sacerdot, tornant a les terres de la seua joventut amb sotana negra jesuítica. Tot un personatge que va seguir les línies mestres de la doctrina dels anys del nacionalcatolicisme, especialment les referides al Catecisme i a la història sagrada, convenientment recordada amb les passades massives per a tot l’alumnat de la ciutat de pel·lícules com Los Diez Mandamientos, o amb l’assistència a les sessions del cine dels Escolapis.

Sense dubte, qui va representar un canvi apreciable, fou Oristelo Muñoz. Cal tindre present que des del Concili Vaticà II, l’any 1965, l’Església es trobava enmig dels canvis conciliars i eixos anys dels primers setanta foren temps d’apertures i novetats. Els jesuïtes anaven davant davant del clergat local en quant a modernització conciliar. A les classes dels darrers anys, resultà xocant el tractament i obertura en temes de sexualitat, en un moment d’efervescència juvenil, però més xocant era el contrast polític amb el veïnat dels professors de política, en la introducció a les ideologies polítiques i la doctrina social de l’Església.

Per altra banda, els aspectes socials d’aquells canvis confrontaven amb els actes de la Falange local el dia de l’aniversari de mort de José Antonio, amb missa a la Seu i secundada per capellans braç en alt davant del Monument als Caiguts al passeig, i que s’allargaren fins al darrer curs. Així, enmig d’aquell ambient, el local de la Congregació Mariana, podia servir com a casa d’oració, però també com a lloc de reflexió i estudis filosòfics, misses noves, gent jove i guitarres. El naixement del grup musical La Sopa és fill d’aquelles inquietuds. En definitiva, nous horitzons. Fruit d’aquells anys i del propi Muñoz, fou la creació del club Terra Jove de les Esclaves. On la complicitat de la mare Margarita Agustí i del rector de Benirredrà Antonio Navarro, facilitaren un espai jove i cristià obert als nous temps. A les misses en rogle els seguiren actuacions musicals destacades i massives –recorde especialment les del grup Manzanas Amargas i la de Quico Pi de la Serra– i els primers contactes amb les xicones del propi col·legi. De la mateixa manera i animat per gent de l’Institut de cursos anteriors funcionava el Pau Club als amplis locals de la parròquia de Crist Rei. Per a nosaltres que encara teníem que mirar en unes fitxes penjades a les portes de les parròquies, per tal de veure la qualificació moral de la pel·lícula que li posava la censura abans d’entrar a les sales de cinema, aquells espais foren espais de llibertat a les portes del gran canvi que representava la universitat.