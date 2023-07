La nostra ciutat del XIX va acollir un fenomen social ben curiós: militars forasters que es casen amb els bons partits que representaven les filles d’algunes famílies benestants i aconseguien així gestionar importants patrimonis agraris i negocis comercials, de tal manera que alguns d’ells acabaran formant part, per matrimoni, d’algunes de les famílies d’aquells francesos vinguts cap al final del XVIII, ben destacats també per ser rellevants comerciants i propietaris. Alguns d’aquells militars són ben coneguts, com Vicente Alcalá de Olmo i Santiago Sáenz de Juano. Un altre cas va ser el de José Agustín Gutiérrez, comandant militar de Gandia en 1838. Un fill seu, José Gutiérrez Ferrer, també militar, es va casar amb Àgueda de Mas, neboda de Sinibald de Mas i Sans, un personatge polifacètic i ben interessant. El fill d’este matrimoni va ser don Sinibaldo Gutiérrez Mas, polític liberal, tan conegut per les seues gestions en la millora del ferrocarril i la construcció del port, encara recordat per donar nom a un carrer de la ciutat.

La vida i l’obra de Sinibald de Mas i Sans (Barcelona, 1809 – Madrid, 1868) és prou coneguda i abunden les publicacions, encara que hi ha alguns aspectes que caldria estudiar més. En estes mateixes pàgines, José Torres Martínez va publicar un article sobre este personatge, tot centrant-se en la seua activitat diplomàtica a l’Orient asiàtic. Mas i Sans, de família benestant, és un d’aquells savis enciclopèdics que reunixen coneixements de notable profunditat en camps tan diversos com la ciència, la tècnica, la diplomàcia, la política, la lingüística, la literatura i l’art, sense oblidar la seua vida aventurera, un gran coratge moral i una curiositat universal per qualsevol àrea del saber. En algun moment, en no ser reconegut per les autoritats espanyoles de Filipines, hi subsistirà fent de fotògraf ambulant, un ofici que, a més, li va permetre conéixer la realitat del poble de les illes i parlar perfectament el tagal.

Com a poliglota, en efecte, a més del català nadiu, va ser un gran estudiós de les llengües clàssiques, el grec i el llatí, a més d’unes quantes de les llengües més importants d’Europa, com el francés, l’anglés i l’alemany. La seua capacitat d’aprenentatge de llengües li va permetre viatjar per l’imperi Otomà, Pèrsia, el nord de l’Índia, Singapur i Xina, de tal manera que arribà a publicar una guia en dotze llengües per als viatgers que volien visitar l’Orient. De fet, les seues publicacions més conegudes internacionalment, sobre tot sobre Xina i les possibles relacions amb les potències europees, van aparéixer en francés, i per això mateix a penes van ser conegudes en l’àmbit espanyol.

La seua obra literària, centrada en la poesia i el teatre, va ser publicada, en dos volums per M. Rivadeneyra, en 1852, encara que sense cap èxit. Uns anys abans, en 1832, havia publicat un Sistema musical de la lengua castellana que tampoc va ser ben rebut en la seua època, la romàntica, però sí que va ser consultat freqüentment pels poetes modernistes de finals del XIX i principis del XX. Mas i Sans hi explicava amb exemples propis, com els extrets de les seues traducció d’Homer i Horaci, com passar de la mètrica clàssica a la de les llengües neollatines, com el castellà, els versos hexàmetres, alexandrins i heptadecasíl·labs, entre molts altres, a més d’algunes estrofes, com els dístics o les alexandrines, fins i tot en l’estructura de sonet. Rubén Darío, el més important dels poetes modernistes, va conéixer l’obra de Mas i Sans, ben fàcil de reconéixer en alguns dels seus poemes més coneguts.

La seua experiència viatgera va fer d’ell un ideòleg universalista, un pacifista convençut, que pel coneixement d’altres pobles i cultures aspirava a alguna forma de govern mundial. Una manera de fomentar la seua idea de concòrdia i enteniment, s’hi concretà en un fervent iberisme, és a dir, en el projecte d’unir Portugal i Espanya en un sol estat, tot respectant la identitat dels pobles que en formen part de cada entitat. D’altra banda, també, en els seus projectes sobre Filipines, encara que aconsellava possibilitar una llibertat de comerç a la colònia, també mantenia la seua oposició a qualsevol intent independentista. Val a dir que, uns anys després, algunes de les seues idees de caràcter econòmic liberal s’hi van aplicar amb un notable èxit, com la supressió del monopoli del tabac.

La seua vida activa va coincidir principalment amb el regnat d’Isabel II. No va aconseguir mai per part del govern de torn un reconeixement digne del seu treball diplomàtic, de l’esforç per establir relacions amb Xina o per potenciar, en general, una obertura a un món que molt prompte canviaria profundament les estratègies de les grans potències i obriria grans possibilitats al comerç internacional, sobretot amb els imperis de Xina i Japó. Quan la política a Espanya va començar a canviar amb la revolució de setembre de 1868, conduïda sobretot pel català Prim, Mas i Sans moria a Madrid, unes setmanes després, amargat, decebut i oblidat, com han fet notar unànimement els seus biògrafs. La seua evocació, encara que incompleta, ara i ací va unida a la memòria del seu parent gandià, don Sinibaldo Gutiérrez Mas, que d’alguna manera també va contribuir a eixamplar la seua ciutat nadiua, sense esperar cap gran profit personal.