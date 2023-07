Alcaldes de la generación Z

Visten vaqueros y deportivas, es raro verles con americana, son más de camiseta o polo, aunque si visten camisa son de corte actual y la corbata es algo que apenas tiene cabida en su armario. A mediados de los 90, en un famoso anuncio de televisión de coches les llamaban Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados (JASP). Ese ‘aunque’ era, en realidad, una forma de esconder algo que aún hoy está muy extendido: la creencia de que es la edad la que marca las capacidades para hacer algo que, se supone, debe recaer en personas con mayor experiencia como, por ejemplo, ser alcalde.

Barbas que parecen descuidadas, aunque no lo están, y de varios días delatan sus menos de 30 años. Tienen varias cosas en común: son hombres, pertenecen a la misma formación política, Compromís, y, pese a su juventud, participan en política desde hace mucho tiempo. Son el ejemplo de que la política no solo interesa a las personas que están por debajo de los 30, sino que son y deben ser una parte importante de ella, en tanto que en sus manos está el futuro de la ciudades que habitan sus vecinos y vecinas.

Pau Canet, Sergi Vidal y Robert Miñana y están al frente de los ayuntamientos de Almiserà, Potries y Daimús respectivamente como los tres alcaldes más jóvenes de la Safor.

El menor de ellos y, por tanto, de la comarca es Miñana. Ha hecho historia, no solo por su juventud, sino porque con su nombramiento es la primera vez en 32 años que Daimús no tiene un alcalde que no sea del PP. Eso ha sido posible con los cinco concejales que su formación logró en las pasadas elecciones, que se han sumado al que logró el PSPV para desbancar a los populares del ejecutivo.

Graduado en Arquitectura, cuenta ahora mismo con 26 años, aunque cumplirá 27 próximamente. Lleva toda su vida ligado al mundo del fútbol en la localidad y cuatro años como miembro de la corporación municipal. En los comicios de 2019 ya formó parte de la lista de Compromís como número 6, aunque la renuncia de un compañero a mitad de la legislatura le permitió convertirse en edil. «Cuando llegó el momento de preparar el proyecto electoral, me ofrecieron la posibilidad de encabezar la lista y acepté», cuenta. «Sabíamos que si se presentaba alguien nuevo, joven, como era mi caso, podíamos mejorar el resultado», explica.

Pese a que ha vivido en València durante sus años de universidad, Daimús siempre ha sido su pueblo. «Estoy muy arraigado. Llevo toda la vida jugando al fútbol aquí, venía a jugar los partidos, entre semana también bajaba a los entrenamientos», cuenta.

«No esperábamos gobernar»

Reconoce que, pese a que el proyecto con el que concurrían el pasado 28M era ilusionante, «no esperábamos poder llegar a gobernar» por la dificultad de tumbar un partido que llevaba 32 años dirigiendo el consistorio. Cuenta que las primeras semanas «están siendo duras» porque «muchas cosas de las fiestas no estaban del todo previstas y hemos ido cerrándolas entre todos».

Cree que un alcalde joven puede aportar «diferentes visiones en cuanto a los espacios públicos, la movilidad, zonas polideportivas o espacios verdes».

Sergi Vidal tiene 27 años y preside el Ayuntamiento de Potries desde el pasado 17 de junio. Fue concejal de Cultura y Patrimonio durante la pasada legislatura y en 2015 ya formó parte de la lista de Compromís que encabezaba Assumpta Domínguez, aunque «llevo en política prácticamente desde que entré en el instituto, que es cuando empiezas a asociarte a otras personas con la que tienes los mismos intereses».

Cuenta que «las personas mayores no tienen menos consideración con los jóvenes neesariamente, pasa lo mismo que con el género», señala. En ese sentido, cuenta que «hay personas que no te conocen y que ve como un ‘handicap’ la juventud y la relacionan con poca experiencia y capacidad pero a lo largo de los días y las semanas hay que demostrar cuál es la valía de cada persona independientemente de su edad».

Un pueblo de alcaldes jóvenes

Vidal es el alcalde más joven que ha tenido nunca Potries pero recuerda que ha habido antecesores que rondaban los 30, como Juanfer Monzó, que tenía 31, o Damià Oliver, con 32, y otros como Pep Aznar que ni llegaban, ya que tenía 29 cuando fue primer edil.

El nuevo alcalde de Potries es pedagogo y ha estudiado también el máster de educación secundaria. En los últimos dos años ha trabajado codo con codo con el grupo parlamentario de Compromís en las Corts «pero eso no ha sido impedimento para que haya seguido construyendo mi vida personal y laboral fuera de la política», aclara.

Con apenas 28 años, Pau Canet es todo un experto. Tras las elecciones del 2019 se convirtió en el alcalde más joven de toda la Comunitat Valenciana. Tenía entonces 23. Ocupó el cargo durante dos ejercicios debido a un pacto con el PSPV y volvió a ser candidato de Compromís, ganando las elecciones el pasado 28M.

En 2021, con solo 21, ya era concejal, aunque en la oposición y solo tres después recibía la vara de mando. Cuenta que al principio «te ves muy superado», aunque es algo que no tiene nada que ver con la edad, sino con el cargo en sí mismo. Es más, asegura que «debido a la juventud aún era más idealista, tenía más ganas de hacer cosas». En ese sentido apunta que aunque Almiserà es un municipio pequeño «tiene un gran potencial para disponer de muchos recursos que otros no tienen».

Canet, como el resto de jóvenes, saben que están en política de paso. Por eso no descuida su vida laboral. En su caso es investigador en prácticas contratado por la Universitat de València y realizando el doctorado en Física. Atiende las cuestiones municipales dos días a la semana de fijo más los huecos que tiene libres como fines de semana, horas antes o después de trabajar o jornadas de teletrabajo.

Reconoce un cambio en su actitud hacia él. «En las elecciones del 2019 había quien me decía que le gustaba pero que no me votaba porque era demasiado joven. En estas ha sido al contrario, me decían que me votaban porque los jóvenes estamos muy preparados».