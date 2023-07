Començava el curs 65-66 i jo feia quart a l’Institut Laboral. Havia cursat el Batxillerat General i vaig decidir integrar-me al Batxiller Laboral, que preparava millor en matèries tècniques i científiques. Això suposava que devia adaptar-me al nou pla d’estudis. Era el primer dia i estava una mica preocupat. A l’internat on estudiava abans, els més majors, generalment repetidors i rebels, humiliàvem als nous. Què passaria ara?... Vaig seure al lloc que em van assignar. Les taules tenien dos seients i al meu costat estava Pep Bonet que, de sobte, conversava amb mi com si ens coneguérem de sempre. Quan vam eixir al pati s’aproparen per a interessar-se per mi uns quants companys, Joan Llorca, Paco Cano, Jesús Borrull... L’endemà ja estava integrat com a un company més, com si hagués estat amb ells des de sempre. Aquest grup es va adonar de que tampoc tenia amics fora l’institut (quatre anys d’absència m’hi havia desconnectat dels amics de la infantesa) i em proposaren eixir amb ells després de classes i els caps de setmana. Increïble! Era més del que podia esperar d’uns companys. Va ser el principi d’una llarga amistat que perdura fins hui.

El nivell de matèries i exigència en Física, Química i Matemàtiques era molt més elevat del que jo havia adquirit. Afortunadament vaig contar amb l’ajuda dels companys, sobretot Benet Orihuel, que van emprar part del seu temps lliure a posar-me al dia. Havia de cursar també Tallers, Tecnologia, Dibuix, Cultura Industrial i Anglès, dels cursos anteriors. No havia agafat mai una serra, martell o llima. De Dibuix Tècnic no tenia noció. El tiralínies, eixe instrument diabòlic, em torturava. Però altra vegada, gràcies a l’ajuda i consells dels companys m’isqué la «cola de milano» acceptablement i ja no esborronava de tinta xina eixe paper, irònicament anomenat «Guarro». Pelegrinant per altres cursos vaig fer més companys i finalment amics: Pep Camarena, Vicent Bonet, Pedro López, Nèstor Novell, Javier Tarrazona... Recorde amb nostàlgia les converses sobre qualsevol cosa divina o humana, passeig amunt i avall, o audicions de música folk o jazz i altres activitats culturals amb Salvador Rovira, Rafa Álvarez, Albert Gras, Borrull, Llorca, Cano... També organitzàvem acampades a la muntanya a les que solien apuntar-se els germans Bonet i José Antonio de la Ossa. José Antonio (de Tarancón, Conca) vivia en una pensió. Restava sol els caps de setmana. Jesús Borrull i jo solíem quedar amb ell per anar de muntanya, al cine o eixir amb la resta de la colla. Estimàvem la música. Havíem mamat de mans de Salvador Rovira la ràdio de l’Institut. Albert Gras, Benet Orihuel, Pep Gomis i jo, estàvem subscrits a la revista del Club de fans de The Beatles que Albert, diligentment, ens traduïa. També redactàvem la secció de música d’una publicació casolana local. Altres elements musicals eren Enrique Muñoz (amb qui vaig formar part d’un grup musical), Julio Lanáquera, Salvador Juan ‘Pereta’ i Casimiro Escrivà. El duo musical «Doce cuerdas, dos voces» integrat pels nostres companys de Tavernes José Miguel Fuentes i Juan Luis Chover debutaren a Gandia, amb creacions pròpies, en concert organitzat per B. Orihuel i jo mateix. També hi havia músics de banda: Rafa Cortell i Eduardo Vercher. Xavier Bertomeu gaudia dels llibres de física i matemàtiques avançades, relativitat, mecànica quàntica, geometries no euclídees, espais multidimensionals, cosmologia… En el terreny esportiu teníem molt bons elements. Salvador Estrugo, gran atleta, era bo en qualsevol esport. En pilota destacaven Vicent Ferrando, Jesús Ferrer, Juan Arnal i Toni Mascarell. Handbol: Rafa Cortell, Miguel Albors i ‘Pereta’ de porter. En basket: Jesús Escrivà i Santi Peiró. I en futbol: Toni Navarro, Toni Sala, Jesús Ferrer, Juanjo Català, Pep Martí... De les xerrades al pati participàvem tots: Miguel Albors, Rafa Cortell, Enrique Quintanilla, Vicent Castelló, Lorenzo Avilés, Eduardo Vercher, Juanvi Sifres, Jesús i Casimiro Escrivà, Santi i Valerio Peiró, Toni Enguix, Alex Mulet, Andrés Puig, Gonzalo Arbona… Es conversava sobre qualsevol tema, això sí, la conversa estrella eren les xiques. Les que passaven per la porta de l’institut o les actrius de cine del moment, perquè el cine era una de les nostres activitats preferides. Qui no estava enamorat amb la passió de l’adolescència d’aquelles esplèndides belleses del cine? La meua preferida era Ann Margret, però hi havia més, Raquel Welch, Jane Fonda, Natalie Wood, Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor, Shirley McLaine, Marilyn Monroe… Algúns dels alumnes que feien més gresca (Albors, Cortell...) eren molt bons estudiants, el que demostra que estudiar i passar-ho bé no és incompatible. La disciplina era prou relaxada (llevat dels preceptes obligats pel franquisme omnipresent) si la comparem amb la de l’internat. L’Institut em donava una sensació de llibertat que no havia experimentat abans. Es podia parlar amb els professors i fins i tot fer alguna brometa amb ells sense conseqüències... Sí, és cert, Don Benito era molt seriós i exigent, però ens va ensenyar a ser rigorosos en les nostres tasques.