La vida del metge José Pedraza Lillo, natural de Lorca (Múrcia), va estar marcada per la Guerra Civil i la posterior repressió franquista. Uns anys abans, una vegada finalitzada la carrera de Medicina, el 1931, va decidir obrir una consulta a Gandia. La seua vinculació amb les idees republicanes el van aproximar al partit Izquierda Republicana (IR). L’inici de la guerra, el 1936, el va portar a col·laborar en les infraestructures sanitàries de la ciutat, fins que es va incorporar a l’exèrcit, tot arribant a ser capità mèdic provisional. El 1939, en guanyar el conflicte bèl·lic, el franquisme va aplicar una violenta repressió envers els vençuts i Pedraza fou condemnat a 30 anys de presó, tot i que, un temps després, li van rebaixar la pena i va obtindre la llibertat condicional, acompanyada del desterrament a Lorca. Finalment, va decidir instal·lar-se a Dénia, on va morir el 1975.

En finalitzar la Guerra Civil, el 1939, es va aplicar una ferotge repressió contra els republicans, els quals havien defensat els ideals de justícia, igualtat, llibertat o solidaritat. Les noves autoritats no parlaven de posar en pràctica una reconciliació, perquè calia deixar ben clar qui havia perdut la guerra i estigmatitzar els vençuts. Exilis, empresonaments, penes de mort... configuraven una nova realitat, que va marcar el futur de moltes famílies. Amb la distància que dóna el temps, els descendents dels represaliats han conservat, amb carinyo i molta emoció, documentació i objectes personals relacionats amb el període esmentat. En aquest sentit, podem parlar de Pepita Pedraza, qui ha preservat la memòria de son pare, el metge José Pedraza, tot compartint amb nosaltres cartes, expedients judicials, avals, testimonis coetanis i fotografies, que va donar a l’Arxiu Històric de Gandia (AHG), el 2022.

El nostre protagonista, José Pedraza, va nàixer el 29 de desembre de 1903. Era fill d’Alfonso Pedraza Zamorano i de Carmen Lillo Durante. En finalitzar el batxillerat, la família decideix traslladar-se a València per tal que el fill comence els estudis de Medicina. Per aquest motiu, el pare va deixar el seu ofici de militar per tal de dedicar-se a treballar en la Compañía Arrendataria de Tabacos. Així, el 30 de gener de 1930, el setmanari gandià Bayrén parlava de la celebració de l’onomàstica d’Alfonso Pedraza, «el digno Inspector de la Compañía de Tabacos en ésta», el que ens fa pensar que havia assolit un cert prestigi a la societat de la ciutat. El padró d’habitants d’aquell any ens indicava que Alfonso, domiciliat al carrer Cánovas del Castillo, número 14, feia cinc anys que vivia a la ciutat de Gandia, mentre que la seua dona i el seu fill només un. En el cas de José, n’apareixia com a absent, i no serà fins a la finalització dels seus estudis, el 1931, quan s’hi instal·le definitivament. En l’orla de Medicina de la Universitat de València, del curs 1930-1931, també hi trobem altres metges gandians, com ara José Fort, Jesús Fuster i Rafael Todolí.

La Segona República

El jove otorinolaringòleg va decidir començar la seua trajectòria professional a Gandia, una localitat d’uns 15.000 habitants, amb un important sector agroexportador, un port que era el motor de l’economia local, i un teixit comercial que atreia els habitants dels pobles de la comarca. El 7 d’abril de 1932, el setmanari carlí Mondúber parlava de la visita realitzada a «la espaciosa clínica del competente otoringólogo (sic) Sr. Pedraza y sin que constituya exageración podemos afirmar que está a la altura de las mejores de la capital».

En un període de reivindicacions i compromisos, com era la Segona República, trobem metges vinculats a opcions polítiques republicanes, com ara el mateix José Pedraza, Héctor Altabás, Fernando Pérez, Daniel Izquierdo, Guillermo Domingo o Antonio Part. En el cas de José Pedraza, hem de fer referència a la seua militància en IR, el partit que tenia com a principal líder a Manuel Azaña, i que a l’àmbit local presidia el procurador José Mira. Aquesta formació política, organitzada a la ciutat des d’abril de 1935, es va integrar en la Casa de la República, entitat configurada per tots els republicans oposats als blasquistes del Partit d’Unió Republicana Autonomista (PURA), els quals governaven a l’Ajuntament des d’abril de 1931. Aquest predomini del PURA en la política local canviarà el 23 de febrer de 1936, en constituir-se una Comissió Gestora, per ordre del governador civil, que va substituir el govern municipal presidit pel blasquista Vicente Palmer. La seua actuació havia de ser provisional, fins que es convocaren uns nous comicis municipals, que no van arribar a celebrar-se, i n’estava configurada per representants de partits republicans i organitzacions obreres. La Comissió Gestora va estar presidida per l’anarcosindicalista Marcelino Pérez, després de rebutjar el públic assistent al ple la primera elecció, la del republicà José Buigues, president d’Unió Republicana Nacional, qui davant de les protestes plantejades va dimitir del càrrec. El partit d’IR estava representat per tres regidors, sent les persones escollides José Pedraza, José Mira i Emilio Perales. No obstant això, durant la vigència de la composició d’aquesta Comissió Gestora, fins a l’octubre, tots tres no van assistir a cap sessió plenària, possiblement perquè consideraven que la seua representació a l’Ajuntament no era proporcional amb la importància assolida pel partit en la societat de la ciutat.

La Guerra Civil

El fracàs del colp d’Estat contra la legalitat republicana, iniciat el 18 de juliol de 1936, va suposar el començament de la Guerra Civil i, en conseqüència, el desenvolupament d’una voràgine de passions i enfrontaments en la societat espanyola. Pel que fa a la capital de la Safor, com en altres poblacions, en un moment en què s’havia produït un buit de poder, durant els primers dies del conflicte bèl·lic, es va crear el Comité Executiu Antifeixista (CEA). Aquesta situació implicava l’aparició d’un poder alternatiu a la Comissió Gestora i un retall de les seues competències municipals, així com de la seua capacitat d’actuació. El CEA va crear diverses comissions per tal d’afavorir la gestió diària de la ciutat. Una d’elles, la de Sanitat i Beneficència, estava presidida pel socialista Benjamín Bravo i comptava amb la presència dels metges José Pedraza, Héctor Altabás, Daniel Izquierdo, Fernando Pérez, i el farmacèutic Antonio Azcón. Les seues funcions eren les de coordinar les infraestructures sanitàries de la ciutat i prestar assistència a xiquets i persones majors. El 25 de juliol de 1936, alguns membres d’aquesta comissió, entre els que hi eren José Pedraza, Benjamín Bravo, Héctor Altabás i Daniel Izquierdo, van procedir a la confiscació dels edificis propietat de les Carmelites (casa, col·legi i hospital). Aquest fet fou denunciat anys després, a les darreries de 1942, per Josefa Comeche, Mare Superiora de les Carmelites, i recollit a la Causa General. La declarant indicava que els dirigents, «acompañados de una gran chusma», havien demanat les claus dels edificis, els quals van ser saquejats sense que les autoritats pogueren fer res per tal d’impedir-ho. En definitiva, es pretenia donar una utilitat sanitària i social als edificis requisats, com era el cas de l’antic hospital, però es van trobar amb reaccions anticlericals o, simplement, de caràcter delictiu, tal i com va ocórrer en altres indrets.

La guerra avançava i a la zona republicana es produïen depuracions de funcionaris. Així, el 7 d’agost de 1936, el CEA de Gandia va destituir diversos metges, considerats «señalados desafectos al régimen» i els va substituir per altres, els quals destacaven per «ser militantes antifascistas». D’aquesta forma, José Pedraza fou nomenat metge de l’Estació Sanitària del Port, davant la destitució de Jesús Fuster i, a més, va substituir José Melis a la Companyia de Ferrocarril del Nord-Secció de Gandia. Les necessitats sanitàries de la ciutat el van dur a col·laborar en l’atenció de les persones empresonades per motius polítics a l’edifici de l’Escola Pia i també va participar com a otorinolaringòleg en el Servei Mèdic-Quirúrgic Popular, creat a l’antic Hospital de Sant Marc.

Després d’uns mesos, on va viure una etapa convulsa a la ciutat, s’incorpora a l’exèrcit el 22 de novembre de 1936, tal i com s’indica en el Diari Oficial del Ministeri de Defensa Nacional, d’11 de setembre de 1937, que recollia la seua promoció com a capità mèdic provisional, així com la seua destinació a la 96a Brigada Mixta. Més endavant, aquest butlletí, amb data de 5 de gener de 1938, publicava el seu trasllat a la clínica número 6, que depenia de l’Hospital Militar de Tarragona, des del Front de Terol (Cañada Vellida), on era el cap del grup sanitari de la 96a Brigada Mixta, segons el testimoni d’un soldat que havia estat sota les seues ordres. Però aquesta no fou la darrera destinació del metge Pedraza, perquè, com ens indica la seua filla, arran del seu casament amb Josefa Roselló Faura, el 18 de setembre de 1938, va demanar una plaça a la clínica número 17 (Hospital de Benirredrà), de l’Agrupació Hospitalària de València. De la seua presència en aquest hospital també parlava en les seues memòries Rafael Vargas, un jove soldat republicà que va coincidir amb el metge a la presó de l’Escola Pia. A l’interés de romandre més a prop de la família, s’ha d’afegir el fet que el pare havia estat ferit greument en el bombardeig que van patir la ciutat i el Grau el 26 de febrer de 1937. El port de Gandia era una infraestructura estratègica per al govern republicà, el que explica els nombrosos bombardejos comptabilitzats al llarg del conflicte bèl·lic.

La repressió franquista

A les darreries de març de 1939 podem parlar d’esperances frustrades, de somnis trencats i de frustracions polítiques davant la derrota de la República. La guerra va finalitzar oficialment l’1 d’abril i per als vençuts començava tot un seguit de patiments, depuracions, empresonaments i assassinats. La violenta repressió franquista contra els republicans i les seues famílies pretenia implantar un silenci extens que va estar present durant dècades. En el cas de José Pedraza, el 5 d’abril havia estat detingut i va ingressar a la presó de l’Escola Pia. El 2 d’agost fou sotmés a un judici sumaríssim, sense cap garantia processal. Les acusacions plantejades feien relació a la seua vinculació a IR; a la pertinença als serveis sanitaris del Comité de Gandia; incidien en el seu càrrec de metge a la presó de l’Escola Pia; continuaven amb la seua actuació com a capità mèdic de «Sanidad Militar Roja»; i destacaven la seua participació en la confiscació del material sanitari de les clíniques dels metges desafectes al règim republicà. El fiscal va demanar la pena de mort per a l’acusat, però finalment la condemna imposada fou la de 30 anys de reclusió major per un delicte d’adhesió a la rebel·lió sense circumstàncies agreujants.

La maquinària repressiva s’havia posat en marxa i José Pedraza va romandre ingressat a la presó de l’Escola Pia. Afortunadament per a ell, la presentació d’avals de persones vinculades al nou règim i, fins i tot, amb càrrecs en la Falange Espanyola Tradicionalista i de les JONS, va fer possible que es commutara la pena inicial per una altra de 8 anys. Alguns testimonis locals incidien en l’ajuda i protecció que Pedraza els havia brindat, tant a la presó com a l’hospital. Altres, com és el cas dels doctors Vicente Bañuls i Fortunato Ortí, així com el d’Amadeo Part, germà d’un metge assassinat, Carlos Part, negaven qualsevol participació de Pedraza en la incautació de les clíniques mèdiques. Un advocat falangista d’Aguadulce (Almería), el qual havia estat sota el seu comandament en la 96a Brigada Mixta, destacava el tracte favorable que havia dispensat a soldats dretans, «perseguidos» per la seua ideologia. Per tot això, «en atención a la protección prestada a personas de derechas», el 1941, la Comissió Central d’Examen de Penes li va rebaixar la condemna.

D’altra banda, per un escrit de Carlos Agudo, director de la presó de Gandia, datat el 4 d’agost de 1941, sabem que, en compliment d’una orde ministerial de 30 de juliol de 1941, havia obtingut la llibertat condicional, atenent a la seua bona conducta. Aquesta nova situació implicava una llibertat vigilada, el desterrament a Lorca i l’enviament d’un informe, visat per l’autoritat local, al director de la presó de Gandia, el primer dia de cada mes. El document havia de recollir la seua situació econòmica i la remuneració pel seu treball. Unes setmanes després, Agudo enviava un altre escrit al director de la presó de Lorca, amb data de 30 d’agost, tot comunicant que el Patronat Central per a la Redempció de les Penes pel Treball havia reduït la condemna de Pedraza, atenent al treball desenvolupat com a metge durant un temps del seu captiveri. A més, quedava alliberat de la condició de desterrat.

Una altra eina de repressió i control social de la dictadura franquista fou la Llei de Responsabilitats Polítiques de 9 de febrer de 1939, que plantejava la confiscació de béns o sancions econòmiques per a molts republicans. Pedraza també es va veure afectat per aquesta llei i va fer front a una sanció. El Butlletí Oficial de la Província de València, amb data de 22 d’agost de 1941, publicava la incoació del seu expedient i, posteriorment, el Butlletí Oficial de l’Estat de 7 de gener de 1942, anunciava que en fer-se «efectivas las sanciones impuestas a los encartados que a continuación se relacionan [entre els quals hi era Pedraza], en sentencias firmes dictadas en este Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas en los expedientes instruidos contra aquellos, han recobrado la libre disposición de sus bienes...».

Dénia: l’inici d’una nova vida

El 1942, com s’indicava a la Causa General, el doctor Pedraza s’havia instal·lat a Dénia, població d’on eren originaris alguns republicans amb els quals havia establert una gran amistat durant el seu empresonament a Gandia. Tal vegada, aquestes relacions personals i, com manifestava la seua filla, «el carácter abierto y cosmopolita» dels seus habitants, van motivar la seua decisió. Sembla ser que va tindre una bona integració a la ciutat, tal i com ho demostra el fet d’arribar al càrrec de president de la Falla Centro, durant l’exercici 1948-1949. A més, junt amb altres metges, com ara Manuel Bueno, Antonio Muñoz, Juan Devesa, Antonio Bertó o José Fullana, va col·laborar en la configuració d’una estructura sanitària pública a Dénia. El seu traspàs es va produir el 15 d’abril de 1975 i, en paraules de la seua filla, l’acomiadament «que le hicieron en su ciudad de acogida fue impresionante, para todos había muerto un dianense más».

Per últim, m’agradaria indicar que estudiar la trajectòria vital de José Pedraza implica recuperar la memòria democràtica de Gandia i, al cap i a la fi, participar en la divulgació d’una història recent, desconeguda per a una gran part de la societat gandiana. En aquesta tasca hem de comptar amb l’AHG, dipositari de la memòria de la ciutat, i que amb la seua documentació ens permet estudiar les transformacions econòmiques, socials i polítiques experimentades al llarg dels segles. Per aquest motiu, Pepita Pedraza va donar fotografies i documents relacionats amb son pare, en el context de la Guerra Civil i la posterior repressió franquista. Tant de bo que altres persones també consideren la conveniència de cedir documents familiars, tot ampliant el fons de l’AHG, i, en definitiva, contribuint a recuperar per a tots nosaltres personatges, fets i actuacions que formen part de la nostra història.