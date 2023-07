Lo más sorprendente del cara a cara entre Sánchez y Feijóo fue comprobar cómo partidos políticos, medios de comunicación, politólogos, sociólogos, editorialistas, toda suerte de opinadores y los tertulianos de rigor aceptaban los demenciales códigos de ese «debate» como una expresión plausible de la realidad política española y del fuste de los dos líderes en liza, que habrían «ganado» o «perdido» capital electoral no por sus méritos, ejecutoria o propuestas objetivas (es decir, por lo que ya habían demostrado al frente del gobierno y la oposición y todo el mundo sabía) sino por representar en hora y media un papel de acuerdo con las sórdidas exigencias de un reality. Sin duda tienen razón quienes dieron por «vencedor» a Feijóo: fue el que, con diferencia, se ajustó mejor al formato intelectual del reality. «Feijóo enredó a Sánchez», titulaba su crónica una conocida analista, lo cual era cierto: enredar, liar, mentir sin que se te mueva una ceja, es un mérito para medio país educado en la telebasura.

A nadie se le ocurrió decir, ni antes ni después, que el dichoso «debate» era impresentable como instrumento pedagógico para orientar el voto, ni que era imposible que el responsable de haber metido a Vox en las instituciones pudiera «ganar» en él más que el descrédito personal y político, porque sus principios democráticos ya no valían un céntimo. Al contrario, todo el mundo aceptó el «debate» como la piedra de toque de la excelencia de los candidatos y tres días después, el bloque PP-Vox rozaba la mayoría absoluta en las encuestas de intención de voto.

Cuando ya no hace falta que un cambio de gobierno se sostenga en el principio de realidad ni dependa de los hechos, y cuando el esfuerzo y la hoja de servicios de los partidos no significan nada para un amplio número de votantes (tampoco para los beneficiados por esa hoja de servicios) lo que viene después es un nuevo clima de nihilismo político que hasta entonces parecía impensable: toreros franquistas al frente de consejerías de Cultura, los más altos cargos autonómicos en manos de quienes quieren acabar con las autonomías, ilegalizar partidos y cortar amarras con la UE, el sistema a merced de pícaros, negacionistas y mamporreros de la ultraderecha, todo eso que expresiones como «autoritarismo», «iliberalismo» o «retroceso democrático» no pueden nombrar sino muy pálidamente.

El viraje político iniciado por el bloque PP-Vox es brutal, en la medida en que apunta a un futuro con un nuevo sistema de valores que liquida las convenciones democráticas establecidas desde la Transición, periodo en el que los elementos nostálgicos fueron barridos, al menos formalmente, de la política española.

Es verdad que el PP, un partido creado por franquistas, no ha conseguido transformarse tras casi medio siglo de existencia en una formación liberal, y que la creación de Vox se fraguó con ex militantes populares, comenzando por Abascal, pero hasta ahora había mantenido, mal que bien, un decoro institucional que formaba parte de las conquistas democráticas.

Feijóo se ha cargado todo eso de un plumazo. A la corrupción del PP le ha seguido la corrupción de las convenciones selladas durante la Transición y una nueva cultura política en la que vuelven la censura, la supresión de derechos, el patrioterismo, la manipulación del lenguaje, el machismo, la xenofobia y las maniobras «fake» sin que eso alarme a una parte importante de la ciudadanía, al parecer, como decía Hobsbawm, «deseosa de ser engañada». Por lo menos deberíamos saber de qué van estas elecciones de alto riesgo y por qué los demócratas deben movilizarse como nunca para parar a la «Panya» de Zoo.