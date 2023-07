El Gobierno local de Oliva está estudiando si se puede llevar a cabo un proyecto turístico impulsado por este consistorio en la pasada legislatura que ya ha recibido 2,4 millones de euros procedentes de fondos Next Generation de la Unión Europea.

Se trata de la construcción de una pasarela peatonal de madera, de carácter ecológico, que discurriría sobre las dunas litorales, de manera que se pueda pasear por ese espacio natural tan sensible sin menoscabar su conservación. Oliva ganaría así tramos de paseo litoral que otros municipios turísticos sí tienen.

Esa actuación, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que impulsan tanto la Generalitat como el Gobierno de España y que cuenta con fondos Next Generation de la Unión Europea, está aprobada, de manera que ya tiene asignados 2,4 millones de euros para la redacción del proyecto y su posterior ejecución.

Después de que la Generalitat resolviera hace unos días la transferencia del dinero, el nuevo concejal de Turismo, Salvador Llopis, apuntó a este periódico que antes de ordenar la redacción del proyecto debe resolver algunas dudas, entre ellas si es posible montar la pasarela sobre un dominio público del que es titular el Ministerio para la Transición Ecológica, o si el ayuntamiento tiene que cofinanciar, y en qué cantidad, alguna fase de la actuación. Se trata, añade el concejal Llopis, de garantizar que el proyecto se puede ejecutar como se ha diseñado y evitar sorpresas que después impidan rematarlo, lo que obligaría, en primer lugar, a devolver la parte financiada por las otras administraciones.

La pasarela de madera es la actuación estrella del llamado Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que gestionan, cada uno en su ámbito, la Generalitat, el Gobierno de España y la Unión Europea. Pero además de ese singular paseo litoral, parecido al que existe al norte de la playa de Gandia, también incluye la adquisición de un dron de salvamento marítimo, la renovación de la señalética turística o la construcción de depósitos para la recogida de agua de lluvia que posteriormente pueda ser reutilizada.

Teniendo en cuenta el cronograma establecido, el Gobierno de Oliva debería encargar la redacción del proyecto con celeridad porque la mitad de toda la actuación tiene que estar fianlizada en diciembre de 2024 y la totalidad justo un año después.

Este proyecto de las pasarelas peatonales sobre las dunas de la playa olivense no solo sorprendió positivamente a los técnicos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, sino que gustó también entre responsables de la Unión Europea

A este respecto, y a cuenta de una cierta polémica desatada en redes sociales sobre la viabilidad o no de esta actuación, quien fue concejal de Turismo hasta junio, Kino Calafat, no dudó no solo de que puede llevarse a cabo, sino también de que tendría efectos muy positivos en el atractivo turístico y ambiental de Oliva. La idea del anterior Gobierno local comenzar esa pasarela peatonal de madera en el tramo que va desde Piles hasta el puerto del Club Náutico olivense.