Durant molt de temps, qualsevol aproximació a les narracions de caràcter meravellós produïa la impressió d’entrar en un terreny infantil, com d’una etapa de la vida que s’ha de deixar enrere quan s’entra en la maduresa, l’edat presidida per la raó i la ciència. Una apreciació que tenia molt a vore amb aquelles divisions de l’evolució humana en tres etapes, és a dir, assenyalades pel mític número tres, que conduïa des de les boires de les llegendes màgiques, tot passant pel clarobscur de la religió, a la claredat solar de la raó. Que, des de fa uns anys, s’hi constata un retorn al mite i les seues implicacions amb la cultura, no hauria d’estranyar perquè tal recurs acostuma a fer-se present en èpoques de desorientació, desànim i por, com ara mateix podem comprovar a bastament. Sembla que la «vida líquida» o sense referents, que havia descrit Bauman, aplicada a la nostra societat, ara, també per obra del mateix autor, s’ha transformat en «la por de viure», un aspecte de la teoria del sociòleg polonés no tan coneguda.

Al llarg de l’estiu, moltes festes dels nostres pobles tornen a evocar les narracions de les troballes d’alguna imatge de la Verge Maria, com és el cas de la Mare de Déu, l’entranyable Blanqueta del Grau. L’aparent ingenuïtat d’estos relats poden fer perdre el seu verdader sentit i diluir-lo en una barreja de sentiments i records, sempre units a qualsevol celebració festiva. Els tòpics elements del relat, com és la datació incerta, la reiteració, l’oposició o la solució definitiva, hi actuen d’andami d’una estructura que vol dir alguna cosa de més pes que la simple narració de la troballa de la imatge. Ací entrem en l’origen de la formació del mite sobre una base real que no és altra que la presència material de la imatge a l’ermita del Grau, sense una datació ben segura.

Després caldrà fer el camí de tornada per tal de descobrir el verdader significat de la narració, que no pot ser altre que l’encontre amb la Maria dels evangelis, la del Magnificat. El camí de retorn obri noves perspectives, però caldrà no perdre la senzillesa del mite o relat originari perquè té el seu significat real, el que mostra a la Verge unida al poble, a la seua vida dura, a les seues esperances i alegries. Massa sovint, els professionals de la desmitificació no han entés la profunda veritat del mite, la seua funció de mostrar una realitat inabastable des d’una raó purament instrumental. Mostra, a més, la necessitat del ritu, és a dir, la mediació d’alguna cerimònia amb les seues normes, com és el cas d’una processó pública, per a posar en contacte el relat amb l’experiència personal feta de pregària, emocions i afectes.

El relat de la troballa és també un exemple d’inculturació, és a dir, d’una experiència religiosa expressada en clau cultural per la mateixa tipologia de la narració. La insistència en la negativa a acceptar, per part de la Verge, un lloc important per a ser venerada i preferir una humil ermita, on poder ser una més d’una comunitat de treballadors de la terra i de la mar i així poder ser de veritat Mare de Déu de la Misericòrdia, és a dir, la que l’etimologia mostra directament per unir el cor i els pobres, la compassió o aproximació cordial a l’altre, que no és altra cosa que sentir com a propi el sofriment dels altres, com una expressió d’empatia enriquida per l’afecte, per l’amor.

El recurs verbal, ara i ací, s’ha fet problemàtic perquè, segons molts analistes, hem entrat en una època d’exili de la paraula, d’inexpressivitat, no sols per reconéixer les realitats inefables que superen les dades immediates de la consciència, sinó la incapacitat de criticar situacions d’injustícia per l’absència de la paraula justa que denunciaria tot allò que no s’adiu amb la dignitat de la persona pel simple fet d’existir amb uns drets i deures anteriors i que qualsevol legislació positiva no pot ignorar, modificar o interpretar segons els interessos particulars o generals del moment. Sense la paraula, s’hi fa ben difícil d’arribar a compadir, a posar-se en el lloc de l’altre. D’altra banda, el recurs al mite sense la paraula o la raó és ben perillós, com ens ha mostrat repetidament l’experiència, i que ara mateix, precisament per viure en temps de crisi i profunda transformació cultural, pot aparéixer adornat de miraculós, d’efecte immediat sobre les nostres insuficiències i pors, amb un sospitós menyspreu de la raó i de la història.

La festa, vora la mar, és una invitació a fer present tot allò que de veritat és important i que fa present el seu sentit comunitari, mentre ens avisa dels predicadors immisericordes, dels que treballen alçant murs d’incomprensió i entonen càntics apocalíptics sobre el present i el futur de la humanitat. A la nit, al port, la menuda imatge de la Blanqueta, ben segur que ens dirà paraules de compassió, de lluita per la justícia i la pau en este món, sempre necessitat de comprensió, mentre la seua barca solcarà la nostra mar de cada dia, com un presagi de pau i concòrdia.