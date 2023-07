Como cada verano, estudiantes de la comarca de la Marina Alta se movilizan para que a partir de septiembre puedan llegar a los institutos de Oliva y Gandia en un autobús escolar, ante la falta de transporte público que conecte los municipios de estas dos comarcas valencianas.

A través del grupo de Facebook, Transport per a Estudiants de Dénia a Gandia, junto con muchos otros más, se han organizado varios veranos para suplir una carencia que debería ser resuelta por la administración. Este verano, como no podía ser de otro modo, quieren volver a intentarlo, pese a que en los anteriores no se logró.

Por el momento, y ante la adjudicación de las plazas definitivas del grado medio y superior el próximo 20 de julio, están comenzando a contactarse a través de un número de teléfono. Cuando todos los estudiantes sepan en qué instituto estudiarán el curso que viene, empezará la búsqueda de un servicio privado de autocar que se adapte a sus necesidades. Inicialmente, la ruta saldrá de Pego y acabará en el instituto IES Tirant lo Blanc de Gandia con paradas en distintos municipios.

Las iniciativas precedentes no fueron muy esperanzadoras. Comenzando porque para disponer de un autobús privado y que salga económico para las familias, deben contar con decenas de estudiantes. Además, se le añade la dificultad de compatibilidad de horarios, ya que no todos los estudiantes acaban las clases a la misma hora. Es por ello que años anteriores las familias han optado por el transporte privado, turnándose entre dos o tres padres o madres, con el coste económico y, sobre todo, de disponibilidad que eso supone.

La opción ideal sería realizar el trayecto entre las comarcas de la Marina y la Safor en tren, una conexión que fue desmantelada en 1974 y que no se ha vuelto a retomar a pesar de las insistencias de los habitantes de ambas comarcas. Pero la opción más inmediata sería aumentar la frecuencia de los autobuses públicos, ya que el primer autobús que realiza el trayecto desde los municipios de la Marina parte a las 8:15 de la mañana, cuando la mayoría de las clases ya han comenzado. Adelantando una hora la salida del primer autocar el problema estaría solucionado.